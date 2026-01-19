Prawda o Sabalence wyszła na jaw. "Przekracza granice"

Aryna Sabalenka od lat należy do ścisłej światowej czołówki kobiecego tenisa i obecnie pełni rolę liderki rankingu WTA. Białorusinka imponuje siłą, pewnością siebie i konsekwencją, a jej nazwisko od dawna wymieniane jest w gronie głównych faworytek najważniejszych turniejów. W Melbourne Sabalenka walczy o swój piąty tytuł wielkoszlemowy w karierze, potwierdzając wysoką formę już na samym początku rywalizacji. W pierwszej rundzie Australian Open bez większych problemów pokonała Tiantsoę Rakotomangę Rajaonah, wysyłając rywalkom wyraźny sygnał, że znów jest gotowa na walkę o najwyższe cele.

W Australian Open rywalizuje także Amanda Anisimova, która w ostatnich miesiącach nawiązała przyjacielską relację z liderką światowego rankingu. Amerykanka w rozmowie z mediami uchyliła rąbka tajemnicy na temat tego, jaka Aryna Sabalenka jest naprawdę poza kortem, pokazując jej mniej znane oblicze.

Amanda Anisimova ujawnia prawdę o Arynie Sabalence. Taka jest poza kortem

Amanda Anisimova w poniedziałek rozpoczęła swoje zmagania w Australian Open, bez problemów pokonując Simonę Waltert 6:3, 6:3. Zajmująca czwarte miejsce w rankingu WTA Amerykanka jest gotowa do rywalizacji o cenne trofeum, a po meczu chętnie odpowiadała na pytania dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło nagrania filmiku na TikToka z Aryną Sabalenką. Anisimova nie miała problemów, by opowiedzieć o relacji, jaka łączy ją z Białorusinką.

"Tak, lubię się dobrze bawić z zawodniczkami. Czuję, że mam wiele dobrych relacji w tourze i myślę, że to dla mnie osobiście bardzo ważne. Mam na myśli to, że spędzamy ze sobą więcej czasu niż z rodziną i przyjaciółmi. Myślę, że ważne jest, aby utrzymywać te relacje i móc dobrze się bawić poza kortem" - przyznała Anisimova, cytowana przez "The Tennis Gazette".

Amerykanka zwróciła też uwagę na atmosferę, jaką Sabalenka potrafi stworzyć wokół siebie. "Bardzo mi się to podoba w Arynie i Pauli, że potrafią stworzyć przyjemną atmosferę poza meczami, kiedy możemy po prostu poćwiczyć i być blisko siebie. To bardzo lekkie i przyjemne" - dodała, nawiązując również do przyjaźni Białorusinki z Paulą Badosą. Anisimova nie ukrywała, że imponuje jej to, iż Sabalenka, mimo pozycji liderki rankingu WTA, potrafi zachować balans między profesjonalizmem a radością z gry. "Mam wrażenie, że przekracza pewne granice, jeśli chodzi o zachowanie równowagi. Uwielbiam to" - podsumowała Amerykanka, przed którą mecz drugiej rundy Australian Open.

Aryna Sabalenka AFP

Aryna Sabalenka DIMITAR DILKOFF / AFP AFP

Amanda Anisimova Minas Panagiotakis AFP

