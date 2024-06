Po krótkiej przerwie nasi siatkarze wracają do gry. Przed podopiecznymi Nikoli Grbicia zmagania w Japonii. Wyjazd do Kraju Kwitnącej Wiśni był niezwykle uciążliwy dla naszych Orłów, czego dowodem są zdjęcia i filmiki zamieszczane przez nich w mediach społecznościowych. "Biało-Czerwoni" zameldowali się na miejscu dopiero po 25 godzinach podróży. Nie mają jednak zbyt dużo czasu na odpoczynek, bowiem już we wtorek zmierzą się z reprezentacją Bułgarii w kolejnej części tegorocznej Ligi Narodów.

Reklama