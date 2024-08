Księżna Kate wraca do zdrowia

Księżna Kate przeszła operację jamy brzusznej i całkiem zniknęła z życia publicznego. Początkowo sądzono, że to z powodu rekonwalescencji po zabiegu, ale wszystko zaczęło się bardzo przedłużać, co zrodziło różnego rodzaju plotki. Ostatecznie pałac wydał oświadczenie, w którym poinformowano, że u żony Williama wykryto nowotwór.

Księżna Kate i książę William: Co dzieje się w ich małżeństwie?

Dłuższa nieobecność przyszłej królowej w życiu publicznym doprowadziła do różnych plotek i teorii, które czasami brzmiały wręcz nieprawdopodobnie. Portale plotkarskie swego czasu huczały o rzekomym romansie Williama z Rose Hanbury. Miało to oczywiście wywołać niemały konflikt w jego małżeństwie.

Na Wyspach głośno zrobiło się także za sprawą słów Toma Quinna, królewskiego biografa i autora bestsellerowej książki o rodzinei królewskiej "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family”.