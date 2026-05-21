Poznajesz, kto jest na tym zdjęciu? Minęło już dziewięć lat

Anna Dymarczyk

W 2017 roku dopiero zaczynała swoją przygodę z seniorskim tenisem na poważnie. W tym roku nastąpił też dla niej przełom - najpierw miała problemy, by w ogóle kwalifikować się na turnieje, a potem zaskoczyła wszystkich podczas Wimbledonu, gdzie nie tylko się zakwalifikowała, ale też wygrała jeden mecz w głównej drabince. Dziś to jedna z najbardziej znanych tenisistek na świecie. Oto, kogo widać na zdjęciu.

Aryna Sabalenka w 2017 rokuVCGGetty Images

Swój pierwszy poważny sezon kończyła, mając na koncie m.in. pokonanie ówczesnej mistrzyni US Open, Sloane Stephens, podczas gry w Fed Cup razem ze swoją reprezentacją. Wygrała też swój pierwszy turniej WTA 125 i osiągnęła w 2017 roku największy sukces w swojej dotychczasowej karierze.

Kim jest osoba na zdjęciu? To jedna z najbardziej znanych tenisistek świata

Aryna Sabalenka już w 2017 roku potrafiła pokazać, że może walczyć o najwyższe cele. Choć z kwalifikacji do turniejów wielkoszlemowych udało jej się przejść tylko przez te na kortach Wimbledonu, to pokazała, że potrafi wygrywać z najlepszymi, jak podczas meczu Fed Cup między reprezentacją Białorusi i USA, gdy pokonała Sloane Stephens 6:3, 3:6, 6:4. Wcześniej, w finale turnieju w Taszkiencie Sabalenka walczyła jak równa z równą z Marią Szarapową i choć przegrała, to mogła cały turniej zaliczyć do niezwykle udanych.

Przez ostatnie lata Sabalenka bardzo się zmieniła. Odrzuciła swoją ikoniczną opaskę na włosy i zamiast tego czesze je w ciasno upięty kok. Zmieniła się także jej twarz - z nastolatki stała się kobietą. 28-letnia zawodniczka jest teraz na samym szczycie - mocno trzyma swoje miejsce w rankingu WTA i już niebawem zagra w Roland Garros, by walczyć o swój pierwszy tytuł w tym turnieju.

Aryna Sabalenka zalicza kolejny przełomowy sezon

Białorusinka zalicza kolejny przełomowy rok - choć nie zdobyła trofeum Australian Open, udało jej się po raz pierwszy w karierze sięgnąć po Sunshine Double, wygrywając turnieje w Indian Wells i Miami w tym sezonie. Na kortach ziemnych Sabalenka nie czuje się jednak tym razem zbyt pewnie.

Po Miami, ze względu na kontuzję, odpuściła grę m.in. w Stuttgarcie. W Madrycie przegrała w ćwierćfinale z Hailey Baptise, a w Rzymie uległa w III rundzie Soranie Cirstei, która zaliczyła jeden z najlepszych turniejów w swojej karierze. Teraz przed Sabalenką Roland Garros i pytanie, na ile aktualna liderka rankingu pojawi się na nim fizycznie i mentalnie przygotowana.

Kobieta w sportowym stroju w intensywnych kolorach różu i pomarańczu z rozpiętym kołnierzem, z wyraźnym grymasem niezadowolenia na twarzy oraz włosami związanymi w kucyk, stoi na tle ciemnego, rozmytego tła.
Aryna SabalenkaAsanka Brendon RatnayakeEast News
Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym wykonuje gest pocałunku skierowanego do publiczności, w tle widoczny rozmyty tłum kibiców.
Aryna SabalenkaWilliam WestAFP


