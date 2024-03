Minęły już prawie dwa miesiące od momentu, w którym Maciej Kurzajewski pożegnał się z widzami TVP oglądającymi " Pytanie na śniadanie ". Z końcem stycznia on i Katarzyna Cichopek zniknęli ze "śniadaniówki" , uprzednio anonsując ten fakt we wpisie w mediach społecznościowych. "Dziękujemy za wspaniałą współpracę przy produkcji programu 'Pytanie na śniadanie'. Dziękujemy Wydawcom za zaufanie i wsparcie, które umożliwiły nam realizację tego programu. Wasza determinacja i zaangażowanie były kluczowe dla jego sukcesu" - pisali w oświadczeniu.

Najważniejsze podziękowania kieruję również do naszych Widzów. Dziękujemy Wam za codzienną obecność przed telewizorami. To dzięki Wam program 'Pytanie na śniadanie' ma sens i jest najchętniej oglądanym programem śniadaniowym w Polsce

"Przemek Babiarz ma ważną umowę z TVP, jest to legenda komentarza w polskiej telewizji, także w ich [Babiarza i Kurzajewskiego - przyp. red.] przypadku nie należy spodziewać się żadnych sensacyjnych ruchów" - wyjaśniał dla Sport.pl. "Żadnej rewolucji nie będzie, bo w redakcji TVP Sport pracuje bardzo dużo utalentowanych ludzi. Są młodzi, ale też doświadczeni i ta mieszanka rutyny z młodością - jak w takiej prawdziwej drużynie sportowej - jest dobra" - zapewniał.

Tymczasem Maciej Kurzajewski dość niespodziewanie spieszy z następnymi wieściami dotyczącymi jego zawodowego życia. Do tej pory pozostawało to tajemnicą, lecz teraz oficjalnie ogłasza, że razem z partnerką startują z nowym projektem. O co chodzi?