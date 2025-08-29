Powrót Grabary do kadry. Bramkarz może liczyć na wyjątkowe wsparcie

W piątkowe południe Jan Urban ogłosił listę piłkarzy powołanych na wrześniowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Wśród szczęśliwców znalazło się miejsce także dla Kamila Grabary - bramkarza klubu VfL Wolfsburg. Od kilku już lat w odnoszeniu sportowych sukcesów piłkarza wspiera jego ukochana - Dominika Robak. Młoda kobieta mocno różni się od pozostałych WAGs reprezentacji Polski w piłce nożnej.

To ona skradła serce Kamila Grabary. Jej pasją jest muzyka

Dominika Robak spełnia się w wielu rolach - podobnie jak wiele innych WAGs sportowych jest ona modelką, jednak to, co wyróżnia ją na tle innych pań z tego grona, to fakt, że ukochana Kamila Grabary nie ogranicza się jedynie do stawania przed obiektywem znanych fotografów. Wielką pasją Polki jest bowiem muzyka, a ona sama nie tylko może pochwalić się pięknym głosem, ale również... umiejętnością gry na instrumentach. Jest ona bowiem skrzypaczką.

W lipcu 2020 roku Kamil Grabara wręczył swojej ukochanej pierścionek zaręczynowy. Udanymi oświadczynami piłkarz pochwalił się później w mediach społecznościowych. Kobieta szybko zyskała sympatię ponad 40 tysięcy obserwatorów na Instagramie, gdzie regularnie dzieli się fragmentami swojego życia zawodowego i prywatnego.

Dominika towarzyszy Kamilowi zarówno w codziennych zmaganiach, jak i podczas wielkich piłkarskich wydarzeń. Wspiera go z trybun, ale również w sieci - zawsze z ciepłymi słowami, pełnymi dumy i podziwu. W mediach społecznościowych modelka i artystka regularnie chwali się także romantycznymi kadrami z narzeczonym.

Warto przypomnieć, że zanim jeszcze Grabara związał się z Robak, głośno było w mediach o relacji łączącej go z Polą Lis - córką znanych dziennikarzy, Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Mimo że para wydawała się dobrze dogadywać, ich związek zakończył się na początku 2019 roku. Ani Rusin, ani Lis nigdy publicznie nie komentowali tej relacji, co tylko podsycało ciekawość mediów i fanów.

