Powiedział to wprost. Taki Puchacz ma stosunek do wiary

Ostatnie tygodnie są wyjątkowe w życiu Tymoteusza Puchacza. Wahadłowy latem trafił do azerskiego Sabah Baku, co w jego wypadku okazało się strzałem w dziesiątkę. Polak wraz ze swoja drużyną przełamał czteroletnią serię Karabachu Agdam i sięgnął po mistrzostwo Azerbejdżanu.

Chwilę później drużyna Polaka zdobyła Puchar Azerbejdżanu. Dzień po zdobyciu podwójnej korony potwierdzono wykup Puchacza z niemieckiego Holstein Kiel. Jak sam zawodnik podkreślał w mediach, życie w Baku jest dla niego wyjątkowo komfortowe.

W mijającym tygodniu Puchacz znalazł się na ustach wszystkich również ze względów prywatnych. W czwartek sieć obiegła wiadomość o "tajnym" ślubie piłkarza z jego dotychczasową narzeczoną Oliwią Nincevic. Zamieszczone w mediach społecznościowych zdjęcia z ceremonii kościelnej potwierdzają głębokie przywiązanie piłkarza do wiary.

To jest kluczowe w życiu Tymoteusza Puchacza. Nie miał zamiaru tego ukrywać

Religia była istotnym elementem piątkowej rozmowy piłkarza w "Kanale Sportowym". Prowadzący program Adam Sławiński poruszył temat ślubu kościelnego, który dla Puchacza ma szczególne znaczenie.

- Dla mnie to jest związanie się dwóch dusz (ślub - przyp. red.). Ja jestem bardzo wierzącą osobą i chciałem żeby to było tak, jak książka pisze, jak to jest w piśmie świętym. Po prostu chciałem przysiąść przed Bogiem, że będą z Oliwką do końca życia. I to jest dla mnie ślub - bycie ze sobą razem na zawsze. I w tym życiu i w następnym - wyznał Tymoteusz Puchacz.

Jednym z wielu dowodów wiary jest tatuaż umieszczony na jednej z dłoni. Puchacz nie miał zamiaru ukrywać, że wiara w Boga przez całe życie była dla niego oparciem - zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

- Ja całe swoje życie, całą swoją karierę zawierzałem zawsze Bogu. Bóg był taką osobą, która zawsze za mną stała, w momentach kiedy wydawało się, że tylko ja w to wierzę. Byłem tylko i Jezus, który we mnie wierzył. Ja czułem zawsze wsparcie z góry i bez tego nie było nic - nie byłoby mnie. Ja bez wiary jestem niczym - dodał piłkarz.

Puchacz zapytany o to, czy w trakcie jego kariery ktoś w piłkarskiej szatni krzywo patrzył na jego poglądy. 27-latek momentalnie zaprzeczył, podkreślając fakt, że przywiązanie do religii jest czymś powszechnym wśród zawodników. Za przykład posłużyć może jeden z bliższych przyjaciół Puchacza Mateusz Skrzypczak, który o swojej wierze opowiedział tuż po debiucie w seniorskiej reprezentacji Polski.

- Wspierało mnie bardzo dużo bliskich osób - rodzina, przyjaciele z Białegostoku, ze wspólnoty chrześcijańskiej "Tron Baranka", do której należę. Sprezentowali mi piękny obraz z Panem Jezusem - wyznał piłkarz na antenie TVP Sport.

