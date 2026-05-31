Powiedział to wprost. Taki Puchacz ma stosunek do wiary
Tymoteusz Puchacz kilka dni temu ponownie zaskoczył wszystkich, publikując zdjęcia ze swojego ślubu kościelnego. Piłkarz niedługo po ceremonii był gościem "Kanału Sportowego", gdzie zdradził kulisy tego wyjątkowego dnia. 27-latek opowiedział również o wierze w Boga, która odgrywa dla niego kluczowe znaczenie.
Ostatnie tygodnie są wyjątkowe w życiu Tymoteusza Puchacza. Wahadłowy latem trafił do azerskiego Sabah Baku, co w jego wypadku okazało się strzałem w dziesiątkę. Polak wraz ze swoja drużyną przełamał czteroletnią serię Karabachu Agdam i sięgnął po mistrzostwo Azerbejdżanu.
Chwilę później drużyna Polaka zdobyła Puchar Azerbejdżanu. Dzień po zdobyciu podwójnej korony potwierdzono wykup Puchacza z niemieckiego Holstein Kiel. Jak sam zawodnik podkreślał w mediach, życie w Baku jest dla niego wyjątkowo komfortowe.
W mijającym tygodniu Puchacz znalazł się na ustach wszystkich również ze względów prywatnych. W czwartek sieć obiegła wiadomość o "tajnym" ślubie piłkarza z jego dotychczasową narzeczoną Oliwią Nincevic. Zamieszczone w mediach społecznościowych zdjęcia z ceremonii kościelnej potwierdzają głębokie przywiązanie piłkarza do wiary.
To jest kluczowe w życiu Tymoteusza Puchacza. Nie miał zamiaru tego ukrywać
Religia była istotnym elementem piątkowej rozmowy piłkarza w "Kanale Sportowym". Prowadzący program Adam Sławiński poruszył temat ślubu kościelnego, który dla Puchacza ma szczególne znaczenie.
- Dla mnie to jest związanie się dwóch dusz (ślub - przyp. red.). Ja jestem bardzo wierzącą osobą i chciałem żeby to było tak, jak książka pisze, jak to jest w piśmie świętym. Po prostu chciałem przysiąść przed Bogiem, że będą z Oliwką do końca życia. I to jest dla mnie ślub - bycie ze sobą razem na zawsze. I w tym życiu i w następnym - wyznał Tymoteusz Puchacz.
Jednym z wielu dowodów wiary jest tatuaż umieszczony na jednej z dłoni. Puchacz nie miał zamiaru ukrywać, że wiara w Boga przez całe życie była dla niego oparciem - zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.
- Ja całe swoje życie, całą swoją karierę zawierzałem zawsze Bogu. Bóg był taką osobą, która zawsze za mną stała, w momentach kiedy wydawało się, że tylko ja w to wierzę. Byłem tylko i Jezus, który we mnie wierzył. Ja czułem zawsze wsparcie z góry i bez tego nie było nic - nie byłoby mnie. Ja bez wiary jestem niczym - dodał piłkarz.
Puchacz zapytany o to, czy w trakcie jego kariery ktoś w piłkarskiej szatni krzywo patrzył na jego poglądy. 27-latek momentalnie zaprzeczył, podkreślając fakt, że przywiązanie do religii jest czymś powszechnym wśród zawodników. Za przykład posłużyć może jeden z bliższych przyjaciół Puchacza Mateusz Skrzypczak, który o swojej wierze opowiedział tuż po debiucie w seniorskiej reprezentacji Polski.
- Wspierało mnie bardzo dużo bliskich osób - rodzina, przyjaciele z Białegostoku, ze wspólnoty chrześcijańskiej "Tron Baranka", do której należę. Sprezentowali mi piękny obraz z Panem Jezusem - wyznał piłkarz na antenie TVP Sport.