Powiedział to wprost. Taki Puchacz ma stosunek do wiary

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Tymoteusz Puchacz kilka dni temu ponownie zaskoczył wszystkich, publikując zdjęcia ze swojego ślubu kościelnego. Piłkarz niedługo po ceremonii był gościem "Kanału Sportowego", gdzie zdradził kulisy tego wyjątkowego dnia. 27-latek opowiedział również o wierze w Boga, która odgrywa dla niego kluczowe znaczenie.

Tymoteusz Puchacz i drugi mężczyzna w sportowych kurtkach siedzą obok siebie, jeden patrzy przed siebie, drugi w bok.
Tymoteusz PuchaczMateusz Porzucek / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Ostatnie tygodnie są wyjątkowe w życiu Tymoteusza Puchacza. Wahadłowy latem trafił do azerskiego Sabah Baku, co w jego wypadku okazało się strzałem w dziesiątkę. Polak wraz ze swoja drużyną przełamał czteroletnią serię Karabachu Agdam i sięgnął po mistrzostwo Azerbejdżanu.

Chwilę później drużyna Polaka zdobyła Puchar Azerbejdżanu. Dzień po zdobyciu podwójnej korony potwierdzono wykup Puchacza z niemieckiego Holstein Kiel. Jak sam zawodnik podkreślał w mediach, życie w Baku jest dla niego wyjątkowo komfortowe.

W mijającym tygodniu Puchacz znalazł się na ustach wszystkich również ze względów prywatnych. W czwartek sieć obiegła wiadomość o "tajnym" ślubie piłkarza z jego dotychczasową narzeczoną Oliwią Nincevic. Zamieszczone w mediach społecznościowych zdjęcia z ceremonii kościelnej potwierdzają głębokie przywiązanie piłkarza do wiary.

Zobacz również:

III liga: Legia II Warszawa - GKS Bełchatów
Piłka nożna

Degrengolada wicemistrza Polski. Właśnie spadli do IV ligi. Głośny upadek faktem

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

To jest kluczowe w życiu Tymoteusza Puchacza. Nie miał zamiaru tego ukrywać

Religia była istotnym elementem piątkowej rozmowy piłkarza w "Kanale Sportowym". Prowadzący program Adam Sławiński poruszył temat ślubu kościelnego, który dla Puchacza ma szczególne znaczenie.

- Dla mnie to jest związanie się dwóch dusz (ślub - przyp. red.). Ja jestem bardzo wierzącą osobą i chciałem żeby to było tak, jak książka pisze, jak to jest w piśmie świętym. Po prostu chciałem przysiąść przed Bogiem, że będą z Oliwką do końca życia. I to jest dla mnie ślub - bycie ze sobą razem na zawsze. I w tym życiu i w następnym - wyznał Tymoteusz Puchacz.

Jednym z wielu dowodów wiary jest tatuaż umieszczony na jednej z dłoni. Puchacz nie miał zamiaru ukrywać, że wiara w Boga przez całe życie była dla niego oparciem - zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.

- Ja całe swoje życie, całą swoją karierę zawierzałem zawsze Bogu. Bóg był taką osobą, która zawsze za mną stała, w momentach kiedy wydawało się, że tylko ja w to wierzę. Byłem tylko i Jezus, który we mnie wierzył. Ja czułem zawsze wsparcie z góry i bez tego nie było nic - nie byłoby mnie. Ja bez wiary jestem niczym - dodał piłkarz.

Puchacz zapytany o to, czy w trakcie jego kariery ktoś w piłkarskiej szatni krzywo patrzył na jego poglądy. 27-latek momentalnie zaprzeczył, podkreślając fakt, że przywiązanie do religii jest czymś powszechnym wśród zawodników. Za przykład posłużyć może jeden z bliższych przyjaciół Puchacza Mateusz Skrzypczak, który o swojej wierze opowiedział tuż po debiucie w seniorskiej reprezentacji Polski.

- Wspierało mnie bardzo dużo bliskich osób - rodzina, przyjaciele z Białegostoku, ze wspólnoty chrześcijańskiej "Tron Baranka", do której należę. Sprezentowali mi piękny obraz z Panem Jezusem - wyznał piłkarz na antenie TVP Sport.

Zobacz również:

Małgorzata Leon i Wilfredo Leon
Sportowe życie

Rodzina Wilfredo Leona znów się powiększyła. Siatkarz zdradził płeć dziecka

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Piłkarz w białej koszulce z czerwonymi akcentami i godłem Polski na piersi, z widocznymi tatuażami na rękach, stoi na boisku podczas meczu.
Tymoteusz PuchaczANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Mężczyzna o muskularnej sylwetce z licznymi tatuażami na torsie i ramionach, trzymający białą koszulkę w jednej ręce i stojący na boisku podczas wydarzenia sportowego.
Tymoteusz PuchaczKieran McManus/ShutterstockEast News
Mężczyzna w ciemnej czapce z napisem i obszernej bluzie z kolorowym nadrukiem idzie po chodniku przy nowoczesnym budynku.
Tymoteusz PuchaczWojciech OlkuśnikEast News


PSG triumfatorem Ligi Mistrzów. Tak zareagowali kibice. WIDEOJUSTIN DAVIS / AFPTV / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja