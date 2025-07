Poważne oskarżenia pod adresem córki Tajnera. Dominika nie mogła milczeć

"Nie chcę rozwijać, co się działo, ale to były problemy hormonalne, ja w ciągu dwóch miesięcy przybrałam 25 kilogramów, byłam taka, wiesz, ulana. Leżałam dwa miesiące prawie w łóżku, bo miałam duże zawroty głowy, potem trzy tygodnie w szpitalu. Wyszłam, rzuciłam wszystko, mówię: albo teraz będzie to życie na moich zasadach, albo umieram. No i żyję" - wyznała w programie "Mówię Wam" Mateusza Hładkiego.

"(...) Zanim zaczniecie pisać, spójrzcie na siebie w lustrze i powiedzcie: "jesteś taki, śmaki i owaki". Może wtedy do Was dotrze, że są osoby, którym to może sprawić przykrość. Ja muszę być piękna dla siebie, muszę podobać się sobie. Nigdy do głowy mi nie przyszło, żeby chwycić klawiaturę i kogoś oceniać. A różnica jeszcze między wami a mną jest taka, że gdybyśmy się spotkali twarzą w twarz i ktoś z was odważyłby się powiedzieć do mnie: "Ty chudy wieszaku", to ja niezależnie od tego, jak ta osoba by wyglądała, na pewno znalazłabym w tej osobie coś pięknego i bym to pochwaliła. Życzę takiego podejścia, jak mam ja" - podsumowała.