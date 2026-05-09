Poważne oskarżenia pod adresem byłej gwiazdy. W tle zorganizowana grupa przestępcza

W sprawę zamieszanych jest około dziesięć osób. Podejrzani mają być powiązani z grupą, która wykonywała telefoniczne połączenia do ofiar i wyłudzała pieniądze pod przykrywką policjantów lub firm zajmujących się kryptowalutami. Zmuszali ofiary do udostępniania fraz seed do portfeli. Jedna z poszkodowanych osób miała stracić na tym procederze ponad 300 tys. funtów (około 1 470 000 zł).

Znany sprinter na świeczniku. CJ Ujah zatrzymany

Sprawę bada Jednostka Operacji Specjalnych Regionu Wschodniego w hrabstwach Kent, Essex i Londyn. Znany sprinter, CJ Ujah miał być częścią siatki przestępczej wyłudzającej pieniądze. Został zatrzymany przez policję i wyszedł z aresztu za kaucją. Pierwsze przesłuchanie w tej sprawie ma odbyć się 28 maja.

32-letni Ujah nie był jedynym sportowcem zamieszanym w opisywane oszustwo. Wśród zatrzymanych był też inny sprinter z Wielkiej Brytanii Brandon Mingeli, który reprezentował swój kraj na mistrzostwach Europy do lat 23 w 2021 roku.

CJ Ujah stracił srebrny medal igrzysk przez doping

Ujah chciał rozwijać swoją sportową karierę i przez długi czas prezentował się z bardzo dobrej strony. Indywidualnie wygrał finał Diamentowej Ligi w 2017 roku (bieg na 100 metrów), a ze sprinterskimi sztafetami zdobywał mistrzostwo świata i dwukrotnie mistrzostwo Europy.

Jego największym sukcesem miało być wywalczenie w sztafecie srebra na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Radość nie trwała jednak długo. W organizmie zawodnika znaleziono niedozwolone substancje i za doping odebrano jemu i jego kolegom medal, a on sam został zdyskwalifikowany na 22 miesiące. Po powrocie do sportu nie biegał zbyt wiele - ostatni raz wystartował nieco ponad rok temu. Sąd i śledztwo pokażą, czy w tym czasie skupił się na innej, bardziej ryzykownej działalności.

