Siatkarze zapewnili kibicom ogrom emocji, pokonując w finale Ligi Narodów ekipę ze Stanów Zjednoczonych i zapewniając sobie zwycięstwo w całym turnieju. Radości z sukcesu nie krył m.in. Tomasz Fornal . To ważna postać reprezentacji Polski , choć akurat w ostatnich zawodach nie pojawiał się na boisku tak często, jakby zapewne sam tego chciał .

Po wszystkim, podobnie jak część jego kolegów, wybrał się na zasłużone wakacje. Ale zanim wyleciał do ciepłych krajów, gościł jeszcze w Wideocaście Olimpijskim Interii. W rozmowie odniósł się m.in. do tematu swojego życia uczuciowego. Przy okazji niejako potwierdził krążące plotki o tym, że nie jest już do wzięcia.