Potwierdziły się doniesienia ws. żony Krychowiaka. Piłkarz sam ogłosił

Kariera piłkarska Grzegorza Krychowiaka, szczególnie w ostatnich latach, rzucała go po różnych miejscach. Teraz wylądował on w Polsce, gdzie będzie grał w lidze okręgowej dla Mazura Radzymin. Pojawienie się w naszym kraju byłego reprezentanta Polski oznacza również kolejną przeprowadzkę dla jego rodziny, a niedawno Krychowiak potwierdził informacje w sprawie swojej żony Celii.

Fani Grzegorza Krychowiak niejednokrotnie mieli okazję widzieć, że jego małżonka przemierza z nim niemalże cały świat - zarówno w ramach urlopu, jak i przeprowadzając się, kiedy Krychowiak zmieniał kluby. Okazuje się, że kobieta nigdy nie robiła piłkarzowi problemów, jeśli chodzi o zmianę barw klubowych.

A jednak. Krychowiak potwierdził doniesienia o swojej żonie. Nie mógł już ukrywać

Prowadzący podcast "Ave Cezar Show!" postanowił wprost zapytać byłego pomocnika reprezentacji Polski, czy jego żona kiedykolwiek nie zgodziła się na przeprowadzkę w miejsce, które mogło nie spełniać jej wymagać. Natychmiast otrzymał odpowiedź przeczącą.

- Była podekscytowana, jak zmienialiśmy kluby i miejsca - zwłaszcza na początku. Było Birmingham, gdzie jej się w ogóle nie podobało, ale nigdy nie było takiego momentu, żeby mówiła "nie, nie chcę! Nie jadę itd." - tłumaczył "Krycha". - Zawsze mnie wspierała i zawsze była ze mną. Pewnie wielokrotnie narzekała, ale to jest Francuzka, to jest w pakiecie... - żartował.

Zawsze miałem szczęście, że moja żona ze mną jeździła, ale na dłuższą metę to może męczyć

Od czasu transferu Polaka z Sevilli do PSG (2016), para wielokrotnie musiała zmieniać miejsce zamieszkania, ponieważ Grzegorz Krychowiak w tym czasie reprezentował barwy: West Bromwich Albion (Anglia), Lokomotiwu Moskwa (Rosja), Krasnodaru (Rosja), AEK Ateny (Grecja), Al-Shabab (Arabia Saudyjska), Abha FC (Arabia Saudyjska), Anorthosis (Cypr).

Teraz przed Krychowiakiem kolejne wyzwanie, tym razem w Polsce. Były reprezentant biało-czerwonych został zawodnikiem Mazura Radzymin i jak ujawnił prezes klubu, zawodnik nie pojawił się jeszcze na treningu, ale drużyna już nie może się go doczekać.

Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak Fotokibit/East News East News

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News

Grzegorz Krychowiak Andrzej Iwańczuk East News