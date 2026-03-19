Rozenek-Majdan w trakcie kręcenia tego sezonu "Królowej Przetrwania" pokazywała sporo nagrań ze Sri Lanki, na których ukazywane były kulisy jej pracy, przy jednoczesnym nie zdradzaniu tego, co dzieje się w programie. Okazało się jednak, że po drodze nie było w stu procentach kolorowo.

Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzi "Królową Przetrwania"

Nowy sezon "Królowej Przetrwania" już się rozpoczął i budzi, jak zwykle, spore emocje. Na miejscu prowadzącej widzowie mogą tym razem zobaczyć Małgorzatę Rozenek-Majdan, która przejęła to zadanie po Izu Ugonohu. Celebrytka szybko odnalazła się w nowej roli, choć na początku opowiadała o m.in. problemach z makijażem przy tak dużej wilgotności powietrza na Sri Lance. Szybko jednak ze wszystkim się oswoiła i nowe zadanie okazało się dla niej wspaniałą przygodą.

Rozenek-Majdan widziała jednak pewne trudności, które zupełnie ją zaskoczyły. Jako prowadząca czuła, że jest tylko "biernym obserwatorem", co przy warunkach, w jakich odbywa się show, bywało dla niej trudne.

Nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby stać z boku. Raczej wchodzę w akcję i podejmuję wyzwania, a tutaj moja rola sprowadzała się do tłumaczenia zasad i nie miałam fizycznej możliwości, żeby okazać im wsparcie, choć bardzo tego chciałam

Małgorzata Rozenek-Majdan zaczęła narzekać na jeden problem

Choć ta świadomość była dla niej trudna, to udało jej się przezwyciężyć własne wątpliwości i problemy związane ze swoją rolą. "To naprawdę trudny program. Wymaga nie tylko hartu ducha i tężyzny fizycznej, ale też codziennego wstawania i znajdowania w sobie entuzjazmu" - wskazywała w dalszej części rozmowy.

Celebrytka miała jednak na co narzekać. Problemy organizacyjne dały jej się we znaki i jak sama przyznała, chciała się skupić na jednym aspekcie. "To nawet nie jest kwestia zakazów, tylko logistyki planu. Na jedną rzecz ponarzekam - bardzo trudno jest dobrze wyżywić tak ogromną produkcję" - opowiadała Rozenek-Majdan. W tym kontekście miała na myśli "różnicę kulturową w kontekście tego, co nadaje się do jedzenia, a co nie".

Małgorzata Rozenek-Majdan

