W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego praca wre. Na ostatniej prostej są bowiem przygotowania do wyjazdu naszej reprezentacji na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Ale to nie wszystko. Mimo pewnych nieścisłości i politycznych napięć, PKOl włączył się też w projekt mający na celu przeforsowanie polskiej kandydatury do organizacji letnich igrzysk w 2040 roku.

26 stycznia zarząd PKOl podjął jednogłośną uchwałę, którą upoważniono prezesa Radosława Piesiewicza do zgłoszenia aplikacji Polski do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. "Cieszymy się, że zarząd PKOl poparł tym samym starania polskiego rządu o organizację najważniejszej imprezy sportowej. Teraz rozpocznie się nieformalny dialog z MKOl. Od tego się musi zacząć" - skomentował ten fakt wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys.

Wielokrotnie deklarowaliśmy dialog i chęć współpracy przy rozwoju polskiego sportu, liczymy na odzew ze strony ministerstwa sportu i turystyki. Koncepcja organizacji igrzysk nie może być przecież jakąś prywatną inicjatywą jednego czy drugiego człowieka

Koncepcja zakłada, że igrzyska w naszym kraju zorganizowane zostałyby w 2040 roku w ośmiu miastach. MKOl gospodarza wskaże w lipcu 2028 roku. Jeśli wybór padnie na Polskę, będzie to pierwsza taka impreza w historii także PKOl-u. A ta sięga przeszło 100 lat i ściśle powiązana jest z rodziną Lubomirskich.

Książę Lubomirski ogłosił we wpisie. Nie wszyscy o tym wiedzieli

Pierwszym prezesem zawiązanego w październiku 1919 roku Polskiego Komitetu Olimpijskiego był książę Stefan Lubomirski. Funkcję sprawował przez dwa lata, a potem został członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Opuszczony przez niego prezesowski fotel zajął Kazimierz Lubomirski. To pod jego rządami PKOl wysłał reprezentantów na I Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Chamonix (nazywane Tygodniem sportów zimowych) i na letnie igrzyska w Paryżu (1924).

Przy okazji obchodów 100-lecia PKOl-u do siedziby związku zaproszono potomka Lubomirskich, księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. We wrześniu 2020 roku, z rąk ówczesnego prezesa Andrzeja Kraśnickiego, odebrał on okolicznościowy medal. Do wydarzenia doszło świeżo po ślubie z hrabianką Heleną Mańkowską, więc młoda para odebrała również gratulacje.

"To duża radość, że mogę wręczyć medal 100-lecia PKOl potomkowi Ojców Założycieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wielkiemu popularyzatorowi polskiego sportu. Jesteśmy dumni, że są Państwo częścią naszej Olimpijskiej Rodziny. Cieszymy się, że uczestniczą Państwo w wydarzeniach organizowanych przez PKOl. Ta obecność jest dla nas zawsze ogromnym wyróżnieniem" - mówił wówczas Kraśnicki.

Lubomirski-Lanckoroński nie krył zadowolenia z takiego przyjęcia. "Dla mnie to ogromna radość i wyróżnienie zarazem. Ten piękny medal to prawdziwe dzieło sztuki" - przekonywał.

Sam książę do sportowych kart historii jego rodziny powrócił teraz, w styczniu. Opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym opisał wyprawę do alpejskiego kurortu St. Moritz. Miejsce to przywołało wiele wspomnień.

"To piękne miejsce, z którym mocno jest związane kilka pokoleń Książąt Lubomirskich. Już od 1919 roku dziadek Księcia Jana, Książę Stefan Lubomirski rozpoczynał tutaj modę na bobsleje, które były wtedy nowym sportem. Również pierwsze igrzyska zimowe dla PKOl organizował tutaj Książę Kazimierz Lubomirski w 1924 roku. Była to wzruszająca podróż sentymentalna dla ojca Jana, Stanisława Lubomirskiego-Lanckorońskiego (rocznik 1931), który zna tak wiele opowieści swego ojca Stefana z tego miejsca i posiada liczne fotografie jego sportowych sukcesów z St. Moritz" - podsumowywał wyjazd.

Rozwiń

Jan Lubomirski-Lanckoroński, Helena Mańkowska AKPA/Jacek Kurnikowski AKPA

Jan Lubomirski-Lanckoroński, Helena Mańkowska Jacek Kurnikowski AKPA

Jan Lubomirski-Lanckoroński i Helena Mańkowska w dniu ślubu Tomasz Jagodziński Agencja FORUM

Maccabi Tel Awiw - Bologna. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport