Potwierdziły się doniesienia ws. Katarzyny Zillmann. Nie jest tak, jak ludzie myśleli

Katarzyna Zillmann i Janja Lesnar zapisały się w historii Tańca z Gwiazdami już na samym starcie programu. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, żeby widzowie oglądali w programie kobiecą parę jednopłciową. Jak można było się domyślać, wywołało to niemałe poruszenie wśród opinii publicznej.

Katarzyna Zillmann zachwyca w Tańcu z Gwiazdami. Chętnie pozuje z partnerką

Srebrna medalistka z Tokio chętnie pokazuje się w mediach z partnerką - Julią Walczak i nigdy nie kryła się ze swoją orientacją. Dość powiedzieć, że chętnie daje jej wyraz, podkreślając uczucia, jakimi darzy swoją dziewczynę. Takowych względem Julii Walczak nie kryje także mama Katarzyny - Ludwika. W programie "halo tu Polsat" ujawniła, że jest dla niej ważną częścią rodziny.

Julia to spokojna i kochana osoba, którą traktuję jak własną córkę

Występy polskiej wioślarki w Tańcu z Gwiazdami generują ogromne zainteresowanie, lecz również polemikę. Jury docenia natomiast postępy, jakie Zillman robi z odcinka na odcinek, co znajduje odzwierciedlenie w niezwykle wysokich notach.

Takie wykształcenie ma Katarzyna Zillmann. Na jej koncie wiele sukcesów

Jako że osoba Katarzyny Zillmann budzi coraz większe zainteresowanie, w przestrzeni medialnej zaczęły pojawiać się pytania o jej wykształcenie. Można powiedzieć, że nie jest tak, jak ludzie myśleli.

W przeciwieństwie do większości zawodowych sportowców, którzy na swoim koncie mają liczne sukcesy, medalistka olimpijska podjęła się studiów. Rozpoczęła naukę na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych na kierunku socjologia. Próżno jednak szukać informacji, czy go ukończyła. Na stronach wydziału nie figuruje jako absolwentka, co sugeruje, że jest w trakcie starań o dyplom. Chociaż sport zaczęła uprawiać już w wieku 14 lat, udawało jej się łączyć go z edukacją.

Mimo dopiero 30 lat na karku Katarzyna Zillmann może pochwalić się mianem jednej z najbardziej utytułowanych wioślarek w historii Polski. Sięgnęła ona m.in. po mistrzostwo świata w czwórce podwójnej w Płowdiw, a także srebro w Sarasocie i Ottensheim. Może pochwalić się też mistrzostwem Europy z Glasgow 2018. Zdecydowanie największym sukcesem był srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio. W 2024 roku została doradczynią ministra sportu ds. praw kobiet w sporcie.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesnar w Tańcu z Gwiazdami Aleksander Majdański Newspix.pl

Katarzyna Zillmann Artur Szczepanski/REPORTER Reporter

Katarzyna Zillmann Piotr Kucza Newspix.pl