Fani Kamila Stocha wciąż nie tracą nadziei, że słynny skoczek pokaże, na co go stać i przypomni wszystkim czasy, gdy zdobywał medal za medalem. Najmocniej trzyma za niego kciuki ukochana żona Ewa Bilan-Stoch, która wspiera męża od lat. To zresztą ona nakłoniła go do tego, by nie poddawał się tak łatwo po słabym poprzednim sezonie. Teraz wyszło na jaw, że przekonała swego ukochanego do czegoś jeszcze. Bez niej mogło się skończyć zupełnie inaczej.