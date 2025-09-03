Potwierdziły się doniesienia ws. Fabiana Drzyzgi i jego ukochanej. Wiedzieli tylko nieliczni

Zdecydowanie jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy jest Fabian Drzyzga. Utytułowany rozgrywający przez lata odpowiadał za kierowanie gry reprezentacji Polski czy kilku wielkich klubów. W trakcie swojej kariery wywalczył mistrzostwo Polski czy dwukrotnie mistrzostwo świata (2014,2018).

W osiąganiu tych triumfów zdecydowanie pomogła mu jego żona, Monika. Ukochana jakiś czas temu w rozmowie z TVP Sport podzieliła się historią z początków ich związku. Jak zdradziła jako pierwszy rękę wyciągnął siatkarz. Wówczas jego dzisiejsza partnerka była zajęta, lecz Drzyzga nie zaprzestał starania się o uwagę kobiety.

- Zauważył mnie już wcześniej i przez rok próbował złapać ze mną kontakt. Byłam jednak wtedy zajęta, więc usłyszał od Oliwii, że nie ma szans. Życie poukładało się jednak tak, że później spotkaliśmy się w klubie, zaczęliśmy ze sobą pisać - powiedziała dla TVP Sport.

Co ciekawe, ich związek w końcu stał się faktem, a według partnerki zawodnika to właśnie on jako pierwszy wiedział, że może być z tego coś poważnego.

- To Fabian pierwszy wiedział, że połączy nas coś wyjątkowego. Pierwszy też powiedział, że mnie kocha. Początkowo po prostu miło spędzaliśmy razem czas - mówiła.

Monika Drzyzga wprost, o tym nie wiedziała

Co więcej, sama zainteresowana przez długi czas nie zdawała sobie sprawy, że Fabian Drzyzga jest profesjonalnym siatkarzem. Zorientowała się dopiero po jakiś czasie, gdy ten poinformował ukochaną, że wybiera się na zgrupowanie reprezentacji.

Fabian nigdy nie był dla mnie tym Fabianem. Do tej pory niezbyt znam się na uprawianej przez niego dyscyplinie i on to we mnie ceni. Siatkówka to jego świat. Kiedy powiedział mi, że gra w Politechnice, uznałam, że jest studentem, który zapełnia sobie wolny czas uprawiając sport. Gdy po jakimś czasie oznajmił, że jedzie na zgrupowanie reprezentacji, zorientowałam się, że chodzi o kadrę Polski

Finalnie para jest ze sobą już od kilku lat. W 2016 roku zdecydowali się na ślub, na którym pojawiło się kilku znanych siatkarzy. W 2018 powitali na świecie swoją córkę, Julię. Aktualnie Fabian Drzyzga jest zawodnikiem tureckiego Fenderbahce, które reprezentuję od sezonu 2024/2025.

MŚ siatkarek. Włochy - Polska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Michał Kubiak (L) i Fabian Drzyzga (P) w 2021 roku w barwach reprezentacji Polski Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Fabian Drzyzga (pierwszy z prawej) w barwach Fenerbahce CEV.eu materiały prasowe