Potwierdziły się doniesienia ws. Aleksandry Mirosław. Oficjalnie ogłosiła o WOŚP i Owsiaku
Finał 34. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi jak sama orkiestra krokami. W tym roku w akcji wzięło już udział wielu sportowców, w tym Iga Świątek i Robert Lewandowski. Swoje trzy grosze na ostatniej prostej postanowiła dodać także Aleksandra Mirosław. Mistrzyni olimpijska z Paryża wyjawiła, co sądzi o organizacji i postawiła sprawę jasno.
Owsiak już ma się z czego cieszyć. Wiele gwiazd dołączyło w tym roku do jego akcji, a organizator WOŚP ma także wsparcie ze strony spółek skarbu państwa, w tym Orlenu, jednego z głównych sponsorów polskich sportowców. Może się to przełożyć na kolejny finansowy rekord.
Aleksandra Mirosław jasno o WOŚP
Aleksandra Mirosław to jedyna polska mistrzyni olimpijska z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Królowa sprintów wspinaczkowych pobija kolejne rekordy i wciąż się rozwija, przygotowując się do kolejnej niezwykle ważnej imprezy, czyli igrzysk olimpijskich w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku.
W styczniu zawsze przychodzi jednak czas na to, by zastanowić się nad swoim udziałem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku Mirosław sama nie dołączyła bezpośrednio do akcji, ale przedmiot od niej, czyli uprząż, w której zdobyła olimpijskie złoto, oddał na aukcję Sławomir Nitras. Teraz gwiazda jasno wypowiedziała się o WOŚP.
Aleksandra Mirosław ogłosiła
Tym razem Mirosław sama postanowiła zareagować i z własnej inicjatywy przekazała przedmiot na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poinformowała o tym w krótkim wpisie w mediach społecznościowych. Fani wspinaczki sportowej mogą teraz licytować się o prawdziwy rarytas.
"Za chwilę dorzucę też coś od siebie - chwyt z Pucharu Świata w Krakowie z moim autografem, który trafi na licytację" - przekazała Aleksandra Mirosław. Pozostaje cierpliwie czekać na to, aż przedmiot będzie możliwy do licytowania.