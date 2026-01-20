Potwierdziły się doniesienia ws. Aleksandry Mirosław. Oficjalnie ogłosiła o WOŚP i Owsiaku

Owsiak już ma się z czego cieszyć. Wiele gwiazd dołączyło w tym roku do jego akcji, a organizator WOŚP ma także wsparcie ze strony spółek skarbu państwa, w tym Orlenu, jednego z głównych sponsorów polskich sportowców. Może się to przełożyć na kolejny finansowy rekord.

Aleksandra Mirosław jasno o WOŚP

Aleksandra Mirosław to jedyna polska mistrzyni olimpijska z igrzysk olimpijskich w Paryżu. Królowa sprintów wspinaczkowych pobija kolejne rekordy i wciąż się rozwija, przygotowując się do kolejnej niezwykle ważnej imprezy, czyli igrzysk olimpijskich w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku.

Aleksandra Mirosław: W minionym sezonie sportowo zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W styczniu zawsze przychodzi jednak czas na to, by zastanowić się nad swoim udziałem w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku Mirosław sama nie dołączyła bezpośrednio do akcji, ale przedmiot od niej, czyli uprząż, w której zdobyła olimpijskie złoto, oddał na aukcję Sławomir Nitras. Teraz gwiazda jasno wypowiedziała się o WOŚP.

Aleksandra Mirosław ogłosiła

Tym razem Mirosław sama postanowiła zareagować i z własnej inicjatywy przekazała przedmiot na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poinformowała o tym w krótkim wpisie w mediach społecznościowych. Fani wspinaczki sportowej mogą teraz licytować się o prawdziwy rarytas.

"Za chwilę dorzucę też coś od siebie - chwyt z Pucharu Świata w Krakowie z moim autografem, który trafi na licytację" - przekazała Aleksandra Mirosław. Pozostaje cierpliwie czekać na to, aż przedmiot będzie możliwy do licytowania.

Aleksandra Mirosław FABRICE COFFRINIAFP AFP

Jerzy Owsiak Jakub Szameto East News

