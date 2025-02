Zanim Iga Świątek pojawiła się na kortach, to bez wątpienia Agnieszka Radwańska była naszą gwiazdą tej dyscypliny. "Isia" została pierwszą Polką, która dotarła do 2. miejsca światowego rankingu i wygrała WTA Finals - imprezę kończącą sezon.

Spore zmiany w życiu Agnieszki Radwańskiej

"Byłam niesamowicie zachwycona faktem, że Agnieszka Radwańska zechciała dołączyć do mojego teamu. Było to dla mnie zaskoczenie. Bardzo niepewnie zapytałam, nie sądziłam, że będzie miała ochotę wrócić (...) Będzie częścią mojego teamu jako drugi trener, jako konsultant. Póki co będzie to 8-10 tygodni. Ustaliłyśmy sobie czas do końca sezonu na kortach ziemnych i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, jak uda nam się wszystko rozplanować" - opowiadała w programie "Break Point".