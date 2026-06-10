Potwierdziło się ws. Żyły i Ziętek. Partnerka skoczka sama się pochwaliła

Marcelina Ziętek i Piotr Żyła od kilku już lat tworzą jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskim show-biznesie. Aktorka i skoczek narciarski regularnie dzielą się w mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami, informując internautów o nowinkach z ich życia. Nie inaczej było i tym razem.

Reprezentant Polski i jego wybranka ostatnie dni spędzili w Warszawie, o czym Ziętek poinformowała teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Do stolicy para nie wybrała się jednak bez powodu - zakochani bowiem kibicowali z trybun polskim zawodnikom podczas mistrzostw świata w koszykówce 3x3. Nie zabrakło im jednak czasu na inne atrakcje. Fotkami z wyjazdu aktorka pochwaliła się na Instagramie. "Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Dużo sportu, dużo sztuki, dużo przyjemności" - napisała.

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Marcelina Ziętek i Piotr Żyła są ze sobą od kilku lat. Do tej pory nie zdecydowali się na ślub

Na przestrzeni ostatnich lat w życiu Piotra Żyły doszło do wielu gruntownych zmian. Po wielu latach wspólnego życia polski skoczek narciarski rozwiódł się z Justyną Lazar, kuzynką Adama Małysza. Zakochani na ślubnym kobiercu stanęli w 2006 roku i doczekali się potomstwa, syna Jakuba oraz córki Karoliny. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu, a we wrześniu 2018 roku odbyła się ich pierwsza sprawa rozwodowa. W listopadzie tego samego roku para otrzymała rozwód za porozumieniem stron. Krótko potem w życiu polskiego sportowca pojawiła się Marcelina Ziętek. Z początku zakochani ukrywali swoją miłość przed światem i stronili od publikowania w sieci wspólnych zdjęć. Z czasem jednak bardziej się otworzyli, a tego typu wpisy w mediach społecznościowych stały się u nich rutyną.

Choć są ze sobą już od kilku lat, do tej pory Ziętek i Żyła nie zdecydowali się ani na zaręczyny, ani na formalizację swojego związku. W 2024 roku w rozmowie z Damianem Michałowskim skoczek przyznał, że na ten moment nie spieszy mu się do kolejnego ślubu. "W sumie nie myśleliśmy o tym. Dobrze nam się żyje tak, jak jest. Fajnie się dogadujemy, żyjemy sobie razem już dosyć sporo. Nie widzę takiej potrzeby, żeby finalizować związek. Jeżeli faktycznie coś takiego miałoby być, to raczej skromnie i na własnych zasadach" - stwierdził.

Piotr Żyła i Marcelina Ziętek na Wielkiej Warszawskiej AKPA AKPA

Marcelina Ziętek Damian Klamka East News

Piotr Żyła Action Press/Shutterstock East News





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