Potwierdziło się ws. Nawrockiego. Nie dowierzali w to, co słyszą. Poszło w świat
W ostatnich tygodniach osoby związane na co dzień z polityką coraz częściej pojawiają się w świecie freak fightów. Tym razem podczas programu PRIME MMA, na wizji pojawił się m.in. Janusz Korwin-Mikke. Nie trzeba było długo czekać, aby poruszony został temat Karola Nawrockiego. Mikke najpierw potwierdził ws. prezydenta, a później sprawił, że w studiu nie mogli uwierzyć w to, co słyszą.
Wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejna era freak fightów, w której głównymi bohaterami będą osoby związane w przeszłości lub obecnie, ze światem polityki. Po ogłoszeniu m.in. walki Przemysława Czarneckiego w federacji FAME, teraz internauci mieli okazję zobaczyć, że w studiu podczas programu PRIME MMA zasiada Janusz Korwin-Mikke.
Polityk z bogatą i barwną przeszłością naturalnie stał się jedną z najważniejszych postaci programu i szybko miał okazję powiedzieć kilka słów o Karolu Nawrockim. Prezydent, ze względu na swoje zamiłowanie do sportu - a przede wszystkim do boksu - jest często wymieniany w tego typu programach i jak się okazuje, to właśnie przeszłość Nawrockiego sprawiła, że Korwin-Mikke oddał na niego swój głos przy urnie.
Znów głośno o Nawrockim i to przez kogo. Nie dowierzali, gdy mówił Korwin-Mikke
Były członek Konfederacji nie miał na myśli jednak treningów bokserskich, a "ustawki", w których w przeszłości Nawrocki miał brać udział. Jego słowa sprawiły jednak, że zgromadzeni w studiu musieli dopytywać, czy naprawdę to usłyszęli.
- Dwóch facetów jest od tego, żeby się bili jak trzeba. Jednym z powodów, dla których głosowałem na Jego Ekscelencję Karola Najmana było to, że on brał udział w ustawkach - rozpoczął Korwin-Mikke, a pozostali goście natychmiast wyłapali przejęzyczenie.
To jest coś, co ja lubię. To jest facet, który w razie czego potrafi w mordę dać
Gdy tylko były członek Konfederacji uświadomił sobie, że wymówił nazwisko Najmana zamiast Nawrockiego, od razu się uśmiechnął i skrzywił.
Słowa polityka szybko dotarły jednak do Częstochowy i wywołany poniekąd do tablicy Marcin Najman w swoim stylu skomentował tę wypowiedź. - Panie Januszu pozdrawiam. Dla ścisłości, Prezydent Najman lepiej by rządził i co oczywiste lepiej potrafi dać też w mordę - napisał w mediach społecznościowych.