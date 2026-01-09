Potwierdzenie ws. Nawrockiego, a teraz to. Wieści z Pałacu. Ksiądz ogłasza

W sobotę na Jasnej Górze odbędzie się coroczna, tradycyjna już Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców, organizowana pod hasłem "'Ciebie Boga Wysławiamy".

Ochoczo udział w tym wydarzeniu brał w poprzednich latach Karol Nawrocki. Nie inaczej było i przed rokiem w samym środku kampanijnego zamieszania. Ówczesny prezydent Instytutu Pamięci Narodowej deklarował później, że także po wstąpieniu na najważniejszy urząd w państwie, wciąż będzie spotykał się z fanami futbolu. I jak się okazuje, po raz kolejny zamierza dotrzymać słowa.

W ostatnich dniach Kancelaria Prezydenta potwierdziła, że Karol Nawrocki już w roli głowy państwa weźmie udział w tegorocznej Pielgrzymce Kibiców. Jej pierwszym i głównym punktem będzie wspólna Msza Święta, lecz w harmonogramie wydarzenia przewidziano także spotkanie kibiców oraz wystąpienie prezydenta RP.

Karol Nawrocki uda się na Jasną Górę. Polska mistrzyni także potwierdza udział

Teraz swój udział w uroczystościach w gmachu Pałacu Prezydenckiego potwierdziła kolejna osoba. A jest nią polska medalistka olimpijska, a także mistrzyni świata i Europy w windsurfingu Zofia Klepacka, która w 2024 rokuj podjęła pracę w Telewizji Republika.

Była reprezentantka Polski zjawiła się w siedzibie prezydenta, co ogłosił w sieci kapelan Karola Nawrockiego - ksiądz Jarosław Wąsowicz. A przyjechała tam w jasnym celu.

- Od Zosi otrzymałem dzisiaj pamiątkową odznakę olimpijską Legii Warszawa. I mały wywiadzik zrobiła nasza mistrzyni przed pielgrzymką kibiców, który jutro (w piątek - przyp. red.) będzie w Telewizja Republika. Dziękuję i zapraszaszamy na Jasną Górę - napisał w sieci znany salezjanin.

Wiemy już, że Zofia Klepacka pozytywnie odpowiedziała na to zaproszenie.

Już w najbliższą sobotę widzimy się na 18 Patriotycznej Pielgrzymce Kibicowskiej w Częstochowie na Jasnej Górze

I dodała: - Całe życie na kibicowskim szlaku... Różne klubu a kierunek ten sam. Po zwycięstwo. Zaznaczyła przy tym, że był to jej pierwszy w życiu wywiad przeprowadzony w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent RP Karol Nawrocki Alexi J. Rosenfeld/Getty AFP/East News East News

Karol Nawrocki podczas spotkania z funkcjonariuszami Straży Granicznej Wojciech Olkusnik East News

Karol Nawrocki po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego po spotkaniu z Andrzejem Dudą Wojtek Radwanski AFP