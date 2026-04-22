Potwierdzenie od ministra. Teraz media donoszą ws. Nawrockiego. Nieoficjalnie

Tomasz Brożek

Wczorajsze posiedzenie rządu Donalda Tuska nie odbyło się zgodnie z planem. Wszystko ze względu na "ważne ćwiczenia", w których uczestniczyli jego członkowie. Potwierdził to w środę na antenie radia RMF FM minister sportu i turystyki - Jakub Rutnicki. To jednak nie koniec, bo wkrótce potem wspomniana rozgłośnia ogłosiła nieoficjalne ustalenia w sprawie prezydenta RP Karola Nawrockiego, dotyczące tej samej kwestii.

Na zdjęciu minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oraz prezydent RP Karol Nawrocki

Członkowie rządu dowodzonego przez premiera Donalda Tuska mieli w tym tygodniu - zgodnie ze zwyczajem - spotkać się we wtorek. Posiedzenie rady zostało jednak odwołane. A wszystko ze względu na specjalne ćwiczenia. Potwierdził to w środę rano na antenie RMF FM minister sportu i turystyki - Jakub Rutnicki.

Wczoraj mieliśmy bardzo ważne spotkanie - bo zawsze posiedzenia rządu są we wtorek - dotyczące bezpieczeństwa
przekazał szef resportu

I dodał: - Za dużo nie mogę mówić na temat tych ćwiczeń. To są bardzo ważne ćwiczenia, gdzie koordynujemy wszelkiego rodzaju działania. Cały rząd uczestniczy w tych ćwiczeniach. One trwały od samego rana do późnych godzin popołudniowych. Dlatego we wtorek posiedzenie rządu nie mogło się odbyć.

- Przygotowujecie się na jakieś zagrożenie? - dopytał go prowadzący "Poranną rozmowę" Tomasz Terlikowski.

- Zawsze polski rząd musi być przygotowany. Zdajemy sobie sprawę, jaka jest sytuacja. To są ćwiczenia, które są realizowane od czasu od czasu właśnie w taki sposób. Oby nigdy się to nie wydarzyło - powiedział Jakub Rutnicki.

Minister Tuska grzmi ws. Zondacrypto. "Olimpijczycy bez należnych środków". Wskazał winnego

Nie chciał jednak, a raczej nie mógł powiedzieć więcej na ten temat. - To są ćwiczenia, o których nie możemy mówić. (...) Żeby procedury były sprawne, muszą być też ćwiczone. I dlatego takie spotkania, które od czasu do czasu się odbywają i dlatego nie było posiedzenia rządu - zadeklarował, puentując wątek.

Tusk go cytował, gwiazdor znów szokuje. Nagłe słowa o Nawrockim. "Był inicjatorem"

Media: Ustalenia ws. Nawrockiego. Wspólne szkolenie rządu i prezydenta

To jednak wcale nie był koniec sprawy, bo stacja RMF FM szybko ujawniła kolejne ustalenia w tym temacie. Okazuje się bowiem, że w "specjalnym, wojskowym szkoleniu" wzięli udział nie tylko przedstawiciele rządu, ale i prezydent RP - Karol Nawrocki.

Jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, w specjalnie przygotowanym szkoleniu dla rządu i prezydenta były rozpatrywane scenariusze reakcji w przypadku różnych zagrożeń
przekazała znana rozgłośnia

Jak czytamy w jej ustaleniach, opisywane szkolenie "było obowiązkowe i wynikało z zapisów ustawy o obronie ojczyzny".

Zobacz również:

Karol Nawrocki, Marcin Najman
MMA

Wbił szpilę Najmanowi. Karol Nawrocki wywołany do tablicy

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Mężczyzna w garniturze i krawacie uśmiecha się, stojąc na tle rozmytego miejskiego krajobrazu z kolorowymi budynkami i delikatnym światłem dziennym.
Karol NawrockiMateusz Kotowicz/REPORTEREast News
Łysy mężczyzna w okularach ubrany w granatową marynarkę i białą koszulę, przypięta przypinka z białym orłem, tło rozmyte z niewyraźnymi postaciami.
Jakub RutnickiMarysia Zawada / REPORTEREast News
FC Barcelona trenuje przed kolejnym starciem w La Lidze. WIDEOAssociated Press© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja