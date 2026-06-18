Potwierdzają się plotki nt. Duplantisa. Sam się pochwalił

Podczas marcowych halowych mistrzostw świata w Toruniu o Armandzie Duplantisie zrobiło się głośno jeszcze zanim rozpoczął on walkę o złoty medal. Szwedzki "Expressen" poinformował wówczas, że przed wyjazdem do Polski tyczkarz i jego ukochana Desire Inglander zawarli cywilny związek małżeński w ratuszu w Sztokholmie. Wkrótce potem swoje trzy grosze dołożył organizator mityngu Bislett Games w Oslo, który w rozmowie z mediami zdradził, że Duplantis nie wystartuje w zawodach zaplanowanych na 10 czerwca, ponieważ tuż po mityngu w Sztokholmie uda się do Cannes na ceremonię ślubną.

Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami po zawodach Diamentowej Ligi w stolicy Szwecji Mondo Duplantis pilnie spakował walizki i udał się na południe Europy, gdzie kontynuował celebrację formalizacji swojej relacji z Desire Inglander. Modelka i lekkoatleta szczegóły na temat ceremonii utrzymywali w tajemnicy, jednak teraz uchylili rąbka tajemnicy, zapraszając na Lazurowe Wybrzeże redakcję "Vogue". Zakochani zorganizowali najpierw przyjęcie powitalne dla gości w Antibes, następnie wzięli ślub kościelny w Chateau de Castellaras pod Cannes, a weselne przyjęcie wyprawili w Villa Castel.

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"Stanie obok osoby, którą kocham ponad wszystko, na oczach ludzi, których kocham najbardziej, sprawiło, że poczułam się bezpiecznie, pewnie i szczęśliwie. (...) Mondo wolał odpowiadać za muzykę i jedzenie. Ja zajmowałam się kwiatami i szczegółami. To był dobry podział" - wyznała Inglander w wywiadzie dla Vogue.

We Francji z parą młodą świętowali znani sportowcy, w tym m.in. tyczkarz Renaud Lavillenie oraz utytułowany tenisista Jannik Sinner.

Mondo Duplantis tuż przed wyjazdem do Francji zaliczył jeszcze występ podczas mityngu Diamentowej Ligi w Sztokholmie, gdzie doszło do prawdziwej sensacji. Szwedzki gwiazdor, który na swoim koncie ma m.in. dwa złota olimpijskie i siedem złotych medali mistrzostw świata (w tym cztery wywalczone na hali), przegrał konkurs skoku o tyczce i ostatecznie musiał uznać wyższość Australijczyka Kurtisa Marschalla.

Dla kibiców i dziennikarzy był to prawdziwy szok, tym bardziej, że dla Mondo była to pierwsza porażka w zawodach od... trzech lat. Szwed uzyskał wówczas wynik 5.80, a Marschall w trzeciej próbie zaliczył 5,90.

Aktualny rekord świata w skoku o tyczce wynosi 6.31 m i należy do Armanda "Mondo" Duplantisa. Szwedzki tyczkarz ustanowił go 12 marca 2026 roku podczas zawodów Mondo Classic w Uppsali.

Mondo Duplantis i Desire Iglander Mike Coppola AFP

Armand Duplantis KUNIHIKO MIURA/Yomiuri AFP

Armand Duplantis JOHN MACDOUGALL AFP





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