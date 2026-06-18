Potwierdzają się plotki nt. Duplantisa. Sam się pochwalił
W marcu podczas halowych mistrzostw świata w Toruniu Norwegowie poinformowali o zmianach w życiu Mondo Duplantisa, który wcześniej miał sformalizować swój związek z Desire Inglander. Przy okazji ujawniono datę przyjęcia weselnego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w czerwcu tyczkarz i jego ukochana opuścili Szwecję i na południu Europy świętowali zmianę stanu cywilnego w towarzystwie bliskich i przyjaciół. Zdjęciami z uroczystości para młoda pochwaliła się w sieci.
Podczas marcowych halowych mistrzostw świata w Toruniu o Armandzie Duplantisie zrobiło się głośno jeszcze zanim rozpoczął on walkę o złoty medal. Szwedzki "Expressen" poinformował wówczas, że przed wyjazdem do Polski tyczkarz i jego ukochana Desire Inglander zawarli cywilny związek małżeński w ratuszu w Sztokholmie. Wkrótce potem swoje trzy grosze dołożył organizator mityngu Bislett Games w Oslo, który w rozmowie z mediami zdradził, że Duplantis nie wystartuje w zawodach zaplanowanych na 10 czerwca, ponieważ tuż po mityngu w Sztokholmie uda się do Cannes na ceremonię ślubną.
Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami po zawodach Diamentowej Ligi w stolicy Szwecji Mondo Duplantis pilnie spakował walizki i udał się na południe Europy, gdzie kontynuował celebrację formalizacji swojej relacji z Desire Inglander. Modelka i lekkoatleta szczegóły na temat ceremonii utrzymywali w tajemnicy, jednak teraz uchylili rąbka tajemnicy, zapraszając na Lazurowe Wybrzeże redakcję "Vogue". Zakochani zorganizowali najpierw przyjęcie powitalne dla gości w Antibes, następnie wzięli ślub kościelny w Chateau de Castellaras pod Cannes, a weselne przyjęcie wyprawili w Villa Castel.
"Stanie obok osoby, którą kocham ponad wszystko, na oczach ludzi, których kocham najbardziej, sprawiło, że poczułam się bezpiecznie, pewnie i szczęśliwie. (...) Mondo wolał odpowiadać za muzykę i jedzenie. Ja zajmowałam się kwiatami i szczegółami. To był dobry podział" - wyznała Inglander w wywiadzie dla Vogue.
We Francji z parą młodą świętowali znani sportowcy, w tym m.in. tyczkarz Renaud Lavillenie oraz utytułowany tenisista Jannik Sinner.
Mondo Duplantis tuż przed wyjazdem do Francji zaliczył jeszcze występ podczas mityngu Diamentowej Ligi w Sztokholmie, gdzie doszło do prawdziwej sensacji. Szwedzki gwiazdor, który na swoim koncie ma m.in. dwa złota olimpijskie i siedem złotych medali mistrzostw świata (w tym cztery wywalczone na hali), przegrał konkurs skoku o tyczce i ostatecznie musiał uznać wyższość Australijczyka Kurtisa Marschalla.
Dla kibiców i dziennikarzy był to prawdziwy szok, tym bardziej, że dla Mondo była to pierwsza porażka w zawodach od... trzech lat. Szwed uzyskał wówczas wynik 5.80, a Marschall w trzeciej próbie zaliczył 5,90.
Aktualny rekord świata w skoku o tyczce wynosi 6.31 m i należy do Armanda "Mondo" Duplantisa. Szwedzki tyczkarz ustanowił go 12 marca 2026 roku podczas zawodów Mondo Classic w Uppsali.