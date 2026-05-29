Potwierdzają się niespodziewane doniesienia ws. Rozenek. "Dzieje się"

Małgorzata Rozenek-Majdan potwierdziła, że przyszło jej spakować walizkę i wyjechać z Polski. Obrała kierunek na Francję. "Dzieje się. Jestem w Paryżu. To by nie byłoby nawet nic takiego bardzo dziwnego, bo zdarza mi się tu być, szczególnie od czasu, kiedy Stasiu tu studiuje" - zaczęła relację w mediach społecznościowych w czwartek po południu.

I tu pojawił się element zaskoczenia. Okazuje się bowiem, że tym razem głównym celem jej podroży nie było odwiedzenie starszego syna. "Przyjechałam na Roland Garros. Nigdy nie byłam ultra fanką tenisa, ale Roland Garros, Wimbledon, w ogóle te turnieje wielkoszlemowe, tenisistki i tenisiści grający na światowym poziomie, czasy Igi Świątek i Huberta Hurkacza, to wiadomo, nawet jak nie jesteś turbo kibicem, to ten świat tenisa inspiruje" - wyjaśniła.

Jej marzeniem było zobaczyć kiedyś wielki tenisowy turniej - a zwłaszcza French Open - na żywo i teraz przyszedł czas na realizację. To jednak dopiero początek komunikatów prosto z Paryża.

Małgorzata Rozenek-Majdan relacjonuje, co dzieje się teraz w Paryżu. Wyzwanie dla uczestników Roland Garros 2026

Uczestniczy wielkoszlemowego Roland Garros muszą mierzyć się nie tylko z rywalami, ale też z warunkami atmosferycznymi. A te w Paryżu do najłatwiejszych nie należą. Przez stolicę Francji przechodzi bowiem fala upałów.

To ciepło aż bucha od ziemi, więc wyobrażam sobie, że tenisiści, którzy grają, muszą tę temperaturę odczuwać

"Na nas, kibicach, ta temperatura robi wrażenie, a co dopiero czują sportowcy. Ale to właśnie dlatego są zawodnikami na światowym poziomie, żeby dawać sobie z tym radę" - stwierdziła. "Upał przeokrutny" - dorzuciła później, już po przebraniu się w stylizację dobraną na trybuny Stade Roland Garros.

Żona Radosława Majdana miała okazję zobaczyć mecz drugiej rundy Hubert Hurkacz - Frances Tiafoe. Górą był Amerykanin, który po niezwykle zaciętym, trwającym prawie pięć godzin, boju wygrał 6:7(5), 7:6(5), 6:4, 6:7(1), 6:4.

Po wszystkim Polak nie krył rozczarowania. Kierował też uwagi pod adresem przeciwnika. Mocno zdenerwował się zwłaszcza w momencie, w którym zobaczył, jak Tiafoe udaje się już na drugą w tym spotkaniu przerwę. Do największych kontrowersji wokół sprawy doszło przed rozpoczęciem decydującej partii.

"Nie chodziło o złość, ale o to, żeby też walczyć o swoje. Bo uważam, że powinien zachować się w inny sposób, a on po trzech minutach przerwy decydował się na pójście do łazienki" - podsumował później z goryczą.





