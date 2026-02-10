Potwierdzają się niesamowite doniesienia ws. Kowalczyk. Z radością ogłasza

Justyna Kowalczyk-Tekieli jest najwybitniejszą polską biegaczką narciarską i już teraz jedną z najbardziej legendarnych sportsmenek w całej krajowej historii. W trakcie swojej kariery aż pięciokrotnie stawała na olimpijskim podium: raz w Turynie przed dwudziestoma laty (brąz na 30 km stylem dowolnym), trzy razy w Vancouver w 2010 roku (złoto na 30 km s. klasycznym, srebro w sprincie i brąz na 15 km w biegu łączonym) i raz w Soczi (2014, złoto w biegu na 10 km s. klasycznym).

Dziś co prawda zawodowo sportu nie uprawia, lecz zupełnie nie zrywa relacji z aktywnością fizyczną. Wręcz przeciwnie, sumiennie ją pielęgnuje. Bierze udział w biegach w Polsce oraz poza granicami kraju. Poza tym została też "powołana" na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Co prawda w innej roli niż zwykle, bo jest ekspertką Eurosportu, ale to dla niej ważne doświadczenie. Nie musi przeżywać go sama.

kowalczyk

Justyna Kowalczyk-Tekieli przebywa w Cortinie i na telewizyjnej antenie komentuje sprawy związane z zimowymi startami Polaków oraz w ogóle z igrzyskami. Niedawno dzieliła się wrażeniami z ceremonii otwarcia imprezy. Przyznała, że widziała tylko fragmenty, bo nie miała możliwości być na żywo na San Siro lub w innej oficjalnej lokalizacji.

Bardzo podobały mi się te urywki, które obejrzałam. (...) Zresztą Włosi, artyści, staną zawsze na wysokości zadania

Podpytywana była też o warunki panujące na miejscu. Ze szczerością przyznała, że są one trudne dla serwismanów. "Mamy świeże opady, mamy około zera stopni, coś tam przymrozi, coś tam odpuści. To są takie warunki, w których często wygrywają nie zawodnicy, a serwismani. Ale mamy doświadczony team, więc myślę, że dadzą sobie świetnie radę" - oceniała, dodając, że na razie nie upatruje szans medalowych polskich biegaczek narciarskich.

I rzeczywiście, w weekendowych zmaganiach Eliza Rucka-Michałek oraz Monika Skinder medali nie wywalczyły, lecz ich występy i tak można zaliczyć do solidnych. W skiathlonie pań 10+10 km pierwsza z nich ukończyła bieg na 29. miejscu, druga na 41. lokacie.

Za obie sportsmenki Kowalczyk mocno trzymała kciuki. Ich rywalizację przeżywała w najlepszym dla siebie możliwym towarzystwie. We Włoszech jest z nią bowiem 4,5-letni syn, Hugo. Potwierdziła to sama zainteresowana, publikując w mediach społecznościowych fotografię chłopca z reporterskim mikrofonem.

"Hugo wyznacza nowe standardy ekspertowania! Nie rzuca słów na wiatr. Ale co tam się dzieje na stoku zjazdowym?!?" - opisała zdjęcie.

Rozwiń

Justyna Kowalczyk, Sochi 2014 PIERRE-PHILIPPE MARCOU AFP

Justyna Kowalczyk-Tekieli Artur Szczepanski/REPORTER East News

Justyna Kowalczyk-Tekieli Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 09.02.2026. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO