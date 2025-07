Dzięki wygranej w Wimbledonie Iga Świątek dorzuciła do gabloty trofeum za trzeci - jeśli chodzi o rodzaj i miejsce rozgrywania - wygrany turniej wielkoszlemowy w karierze. Ma na koncie zwycięstwa we French Open (2020, 2022, 2023, 2024), US Open (2022) i teraz, w Wimbledonie. Do kompletu brakuje jej "tylko" triumfu w Australian Open.