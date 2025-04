W maju miną dwa lata od tragicznej śmierci męża Justyny Kowalczyk-Tekieli . Kacper Tekieli zginął w trakcie ataku na szczyt Jungfrau w Szwajcarii. Podczas pogrzebu w Gdańsku żona pożegnała go wzruszającym przemówieniem. Wspomniała, że odbyli wiele trudnych rozmów o śmierci. Zdawali sobie sprawę z tego, że pasja i zawód Kacpra wiążą się z ryzykiem. "Byliśmy świadomi, co może się wydarzyć. Chciał wejść na wszystkie czterotysięczniki przed "czterdziestką". Jestem szczęściarą , że mogłam mu towarzyszyć w tym wszystkim i być obok niego. Miałam czas się z nim pożegnać" - mówiła. I obiecała:

Czas pokazuje, że nie rzucała słów na wiatr. Razem z niespełna 4-letnim dziś synkiem odkrywa świat . Chłopiec towarzyszy jej m.in. na sportowych wyjazdach. Tylko w tym roku multimedalistka wzięła udział i święciła triumfy najpierw w Moonlight Classic we Włoszech, gdzie wygrała w sprincie, a w biegu na 30 km zajęła drugie miejsce, później w Biegu Piastów ( srebro w biegu na 25 km ), a na koniec w wyścigu Ylläs-Levi Hiihto ( była trzecia w biegu na 70 km).

Tymczasem do mediów docierają następne niebywałe wieści w sprawie Justyny Kowalczyk-Tekieli. I to nie przypadek, że wszystko odbywa się w okolicach świąt wielkanocnych .

A jednak, to już pewne. Justyna Kowalczyk-Tekieli zdecydowała

Już wszystko jasne. To Justyna Kowalczyk-Tekieli zdecydowała się zagościć w programie "Autentyczni". Produkcja zauważa, że będzie to pierwszy od śmierci męża medialny występ utytułowanej biegaczki narciarskiej. Wyjaśniono, czego można spodziewać się po rozmowie. Wygląda na to, że nie była ona łatwa i dotykała bolesnych tematów związanych ze stratą.