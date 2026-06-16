Mimo przejścia na emeryturę Justyna Kowalczyk-Tekieli wciąż pozostaje bardzo aktywna sportowo. Regularnie bierze udział w różnych zawodach biegowych (nie tylko na nartach), święcąc triumfy. Z uwielbianym przez kibiców szerokim uśmiechem staje na podium, a wspaniałymi osiągnięciami nieraz dzieli się w mediach społecznościowych.

Od kilku tygodni w przestrzeni medialnej pojawiały się przecieki dotyczące następnego prestiżowego turnieju z udziałem naszej multimedalistki olimpijskiej. Rywalizacja już się odbyła, poznaliśmy wyniki. Kowalczyk ma czym się pochwalić.

Sukces Justyny Kowalczyk-Tekieli w parze z Janem Elantkowskim. Opublikowali wpisy

Justyna Kowalczyk-Tekieli i Jan Elantkowski wygrali w rywalizacji par mieszanych w prestiżowym Monte Rosa SkyMarathon we Włoszech. Tuż po przebiegnięciu linii mety duet podniósł wstęgę w geście triumfu, z uśmiechami na twarzach. Wszystkiemu towarzyszyły oklaski publiczności.

"W sobotę wspólnie z Janem Elantkowskim wystartowaliśmy w najwyżej położonym biegu w Europie - Monte Rosa SkyMarathon. Wygraliśmy kategorię miks! Dzięki Janku za delikatny hol i wspaniałą współpracę. To był dobry dzień!" - opisała to doświadczenie polska multimedalistka.

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Wynik i wrażenia potwierdza turniejowy partner Kowalczyk w najnowszym wpisie. "Ależ to była piękna sobota. Najpiękniejszy bieg jaki znam, czyli Monte Rosa SkyMarathon, i to nie z byle kim, bo w parze z Justyną Kowalczyk-Tekieli. Zawołali nas na prezentację elity, więc postaraliśmy się i dobiegliśmy na 1 miejscu w kategorii par mieszanych" - cieszy się, publikując kilka zdjęć.

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Na reakcję Justyny Kowalczyk nie trzeba było długo czekać. "Cóż... Nawet nie miałam sił spojrzeć na Matterhorn" - z przekąsem skomentowała wpis kolegi.

Trzy grosze dorzucają znajomi oraz pozostali internauci. "Dobrze dali!", "Pięknie to zrobiliście. Nie byle jaka ekipa", "Dream team", "Gratulacje", "Jest pani wspaniała. Gratulacje dla duetu" - czytamy.

Emocje wcale nie opadają. Kowalczyk-Tekieli opublikowała bowiem następną aktualizację prosto z potężnego górskiego masywu Monte Rosa. "Fajnie choć na moment pobiegać ciut wyżej" - podsumowała całą niesamowitą przygodę.

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