Minęły lata od zakończenia przez Justynę Kowalczyk kariery bogatej w niesamowite sukcesy. Multimedalistka pożegnała się z zawodowymi biegami narciarskimi, ale to nie oznacza, że przeszła na zupełną emeryturę. Sport wciąż odgrywa w jej życiu ważną rolę. Dość regularnie bierze udział w różnych turniejach, a nawet zdobywa w nich kolejne krążki.

Można było ją zobaczyć m.in. w Moonlight Classic we Włoszech ( pierwsze miejsce w sprincie kobiet), w 49. edycji Biegu Piastów ( srebro w biegu na 25 km ) i w wyścigu Ylläs-Levi Hiihto ( trzecia pozycja w biegu na 70 km). W czerwcu Kowalczyk-Tekieli wystartowała z kolei Monte Rosa SkyMarathon , o czym poinformowała we wpisie w mediach społecznościowych.

To była świetna przygoda! Zakończyliśmy swoje zmagania na trzecim miejscu wśród zespołów mieszanych, choć absolutnie nie mieliśmy takich celów. Ba, nawet nie wiedzieliśmy, że jesteśmy na podium. Gdy ja z Hugo ruszyliśmy w drogę do domu, Piotr wysłał sms z info o naszym wyniku. Dziękuję polskiemu, wspaniałemu saportowi!

A to nie koniec niebywałych wieści od naszej mistrzyni. Właśnie z radością dzieli się z fanami następnymi ważnymi doniesieniami .

"O radości przebywania w górach i swoistym uzależnieniu: od wysiłku, endorfin i górskiego piękna. O tym, co dały i dają jej góry, a co zabrały. O spełnieniu i chęci nieustannego rozwoju. O roli matki i o tym, czy ma jeszcze ochotę na rywalizację. To będzie niezwykła rozmowa w niezwykłym miejscu: lądeckim Amfiteatrze" - czytamy w zapowiedzi.