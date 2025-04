Niegdyś święciła sportowe triumfy, zdobywając m.in. dwa medale olimpijskie w gimnastyce artystycznej, dziś nazywana jest "kochanką Putina", która ma za sobą epizod w polityce. Alina Kabajewa lata temu zakończyła karierę, lecz niezupełnie odcięła się od sportu. W zeszłym roku światowa prasa opisywała, że wciąż ma wpływ na środowisko gimnastyczne w Rosji. I to tak duży, że - wedle medialnych doniesień - to ona miała przyczynić się do rezygnacji Iriny Winer-Usmanowej z prowadzenia rosyjskiej reprezentacji gimnastyczek artystycznych oraz z funkcji szefowej Rosyjskiej Federacji Gimnastyki Artystycznej. I to po 20 latach pracy. Reklama

Ustępująca ze stanowiska trenerka nie chciała publicznie wdawać się w szczegóły powodów decyzji o odejściu. "Gimnastyka to moje życie i cieszę się, że mogłam przyczynić się do rozwoju tego wspaniałego sportu. Zdecydowałam się jednak zrezygnować ze stanowiska głównej trenerki reprezentacji Rosji w gimnastyce artystycznej" - ucięła temat, cytowana przez TASS. Niejako w odpowiedzi oświadczenie wydała Kabajewa.

Odejście Iriny Wiener to nie tylko koniec ery, to utrata całej epoki w gimnastyce artystycznej. Przez lata pracy nie tylko wychowała wybitne mistrzynie, ale także stworzyła wyjątkową szkołę, która stała się wzorem do naśladowania na całym świecie ~ - napisała.

Wychwalała "talent, mądrość i zaangażowanie" Winer-Usmanowej, określała ją "symbolem siły, wdzięku i dążenia do doskonałości", lecz nie zdołała tym uciąć spekulacji. Niedawno do sprawy wrócili dziennikarze The Moscow Times. "Odsunięcie Winer - trenerki Kabajewej, z którą w 2004 roku zdobyła złoto na igrzyskach olimpijskich - to kolejny dowód na to, że Kabajewa i inne kobiety z otoczenia Putina ostrożnie wkraczają w życie publiczne po latach spędzonych w cieniu". Teraz pojawia się nowy dowód potwierdzający te doniesienia.

Alina Kabajewa wychodzi z cienia. Do sieci trafiły jej najnowsze zdjęcia

Całkiem niedawno BBC opisywało kluczową aktywność Kabajewej. Emerytowana sportsmenka założyła międzynarodowe stowarzyszenie klubów gimnastyki artystycznej Nebesnaya Gratsiya (Niebiańska Łaska). Co ciekawe, klub o tej samej nazwie otwarto wkrótce potem w Soczi. I to... z inicjatywy Putina. Wedle dziennikarzy, państwowy gigant gazowy Gazprom podarował klubowi budynek wart przeszło 2 miliardy rubli (ponad 20 milionów dolarów) i w ten sposób wsparł nowo założony twór. Reklama

Nebesnaya Gratsiya miała też zyskać wyjątkowy status i dużą władzę. Klub Kabajewej ma być niczym wyrocznia i to z nim, według BBC Russian Service, konsultowane są wszelkie zmiany w regulaminie gimnastyki rytmicznej. A dowodem na to, jak ważna w środowisku jest obecnie postać "kochanki Putina", zdają się być najnowsze zdjęcia, które trafiły do sieci.

Na fotografiach udokumentowano obecność Aliny Kabajewej na krajowych mistrzostwach w gimnastyce artystycznej w Kazaniu. Rozdawała tam medale, ucinała sobie pogawędki z zawodniczkami, rozdawała autografy, dzieliła się wskazówkami i osobiście nadzorowała przebieg zawodów.

Wedle opisu na nieoficjalnym profilu Kabajewej w mediach społecznościowych, to właśnie Alina swoim sprawnym eksperckim okiem miała dostrzec talent Kariny Bogdanowej, która wygrała zawody w swojej kategorii. To dowód pokazujący, jak słyszalny jest głos "kochanki Putina". "Na Mistrzostwach Rosji w Kazaniu mistrzyni olimpijska Alina Kabajewa zwróciła uwagę na Karinę Bogdanową z obwodu Saratowskiego. Jest ona uczennicą mistrzyni olimpijskiej Julii Barsukowej. Karina na zawodach w Kazaniu zdobyła złoto w wieloboju w programie pierwszej kategorii, a także została srebrną medalistką drużyny w ramach drużyny Okręgu Federalnego Wołgi" - podsumowano. Reklama

