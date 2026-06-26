Potwierdzają się doniesienia ws. Rozenek i Ibisza. Zanosiło się od dawna

Małgorzata Rozenek-Majdan otrzymała od Krzysztofa Ibisza podarunek związany z jego nowym projektem. W ramach wdzięczności opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym nie szczędziła miłych słów pod adresem prezentera.

"Są ludzie, którzy z każdym rokiem młodnieją, i na pewno do takich osób należą Benjamin Button [postać z filmu "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"; to historia człowieka, który zamiast starzeć się - młodniał] i Krzysztof Ibisz. Niektórzy mówią, że również ja. I jest na pewno coś, co nas łączy - to, że podchodzimy poważnie do wyborów żywieniowych i tego, jak utrzymujemy higienę życia" - przekazała.

Krzysztof ma w sobie magię

Istotnie, tę dwójkę - być może wbrew pozorom - łączy sporo. Częścią higieny życia, o której wspomniała celebrytka, jest regularna aktywność fizyczna i w ogóle zamiłowanie do sportu. Żona Radosława Majdana niejednokrotnie chwaliła się postępami w treningach, prowadziła też program o sportowych wyzwaniach. Dlatego można rzecz, że na komitywę, w ramach której Rozenek promuje nowy produkt prezentera, zanosiło się od jakiegoś czasu.

Tymczasem niedawno Krzysztof Ibisz, w rozmowie z Interią Sport, ujawnił swoje powiązania ze sztukami walki. Nie jest to bardzo powszechna wiedza.

Krzysztof Ibisz rzadko o tym mówi. "Byłem zawodnikiem Legii Warszawa"

"Najważniejsze dla mnie są rodzina, praca i zwierzęta, ale sport również, gdyż to jest coś, co szczególnie kocham" - zapewnił Krzysztof Ibisz. I zdradził, że przed laty jego mama grała w siatkówkę w Drukarzu Warszawa. Lecz sport pokochał samoistnie, bez inspiracji ze strony najbliższych.

"Mnie już od dziecka ciągnęło do niego samoczynnie. W szkole podstawowej miałem tylko taki problem, że nie lubiłem grać w piłkę nożną, co mnie wykluczało z gier koleżeńskich, gdzie piłka była podstawą funkcjonowania. Ja zaś wolałem sporty indywidualne, lekką atletykę, biegi, sztuki walki" - wyjawił.

Byłem zawodnikiem Legii Warszawa, gdzie trenowałem skok wzwyż, choć od małego chyba najbardziej ciągnęło mnie do sportów walki

Za sprawą filmu "Wejście smoka" postanowił zapisać się do szkoły karate Kyokushinkai, gdzie nauczył się, jak postawa cierpliwości, ciężkiej pracy, spokoju i budowania wewnętrznej siły przekłada się na siłę zewnętrzną. W ten sposób to właśnie ta dyscyplina stała się częścią jego dorastania.

"Potem to się rozwinęło i doszły kolejne sztuki walki: aikido, jiu-jitsu brazylijskie, kickboxing, boks, potem jeszcze krav maga. W sumie te sporty walki chyba najdłużej były obecne w moim życiu i wciąż troszkę jeszcze mam z nimi do czynienia" - opowiedział.

Tak wygląda teraz życie Ibisza. Dba zwłaszcza o jedno

Wieloletnie treningi sztuk walki mają odnośnik w teraźniejszości. Prowadząc programy telewizyjne, Ibisz korzysta z praktyk wypracowanych przez sport. Chodzi głównie o spokój i opanowanie.

"Nie mam poczucia stresu, kiedy na antenie dzieją się nieprzewidziane rzeczy. Szczególnie, kiedy to się dzieje w trakcie programu na żywo. W takiej sytuacji czuję raczej opanowanie. Sztuki walki doskonalą i rozwijają właśnie tę cechę opanowania i odporności na stres, zarówno ten psychiczny, jak i fizyczny" - wytłumaczył.

W jego codzienności do tej pory ważny punkt stanowi planowanie czasu na sport. "Staram się robić tak, żeby moje zajęcia sportowe, czyli trzy razy w tygodniu trening siłowy, były pozycją nie do wykreślenia. Pilnuję tego jak niepodległości, żeby zamiast trzech jednostek treningowych nie zrobiła się jedna. A ja mam taką zasadą, żeby robić dwie i pół" - podsumował.





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