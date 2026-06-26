Potwierdzają się doniesienia ws. Rozenek i Ibisza. Zanosiło się od dawna

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Małgorzata Rozenek-Majdan potwierdza doniesienia, wedle których z Krzysztofem Ibiszem "coś ją łączy". Opisuje, co konkretnie. W tym kontekście nowa komitywa tej dwójki była tylko kwestią czasu. Tymczasem wyznanie celebrytki przywodzi na myśl niedawny wywiad z prezenterem, w którym ten opisywał swoje powiązania ze sportem. Przy okazji wyjawił coś, o czym mało kto wiedział.

Krzysztof Ibisz, Małgorzata Rozenek-Majdan
Krzysztof Ibisz, Małgorzata Rozenek-MajdanLukasz Dejnarowicz/Radosław NAWROCKIAgencja FORUM

Małgorzata Rozenek-Majdan otrzymała od Krzysztofa Ibisza podarunek związany z jego nowym projektem. W ramach wdzięczności opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym nie szczędziła miłych słów pod adresem prezentera.

"Są ludzie, którzy z każdym rokiem młodnieją, i na pewno do takich osób należą Benjamin Button [postać z filmu "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"; to historia człowieka, który zamiast starzeć się - młodniał] i Krzysztof Ibisz. Niektórzy mówią, że również ja. I jest na pewno coś, co nas łączy - to, że podchodzimy poważnie do wyborów żywieniowych i tego, jak utrzymujemy higienę życia" - przekazała.

Krzysztof ma w sobie magię
- zapewniła.

Istotnie, tę dwójkę - być może wbrew pozorom - łączy sporo. Częścią higieny życia, o której wspomniała celebrytka, jest regularna aktywność fizyczna i w ogóle zamiłowanie do sportu. Żona Radosława Majdana niejednokrotnie chwaliła się postępami w treningach, prowadziła też program o sportowych wyzwaniach. Dlatego można rzecz, że na komitywę, w ramach której Rozenek promuje nowy produkt prezentera, zanosiło się od jakiegoś czasu.

Tymczasem niedawno Krzysztof Ibisz, w rozmowie z Interią Sport, ujawnił swoje powiązania ze sztukami walki. Nie jest to bardzo powszechna wiedza.

Krzysztof Ibisz rzadko o tym mówi. "Byłem zawodnikiem Legii Warszawa"

"Najważniejsze dla mnie są rodzina, praca i zwierzęta, ale sport również, gdyż to jest coś, co szczególnie kocham" - zapewnił Krzysztof Ibisz. I zdradził, że przed laty jego mama grała w siatkówkę w Drukarzu Warszawa. Lecz sport pokochał samoistnie, bez inspiracji ze strony najbliższych.

"Mnie już od dziecka ciągnęło do niego samoczynnie. W szkole podstawowej miałem tylko taki problem, że nie lubiłem grać w piłkę nożną, co mnie wykluczało z gier koleżeńskich, gdzie piłka była podstawą funkcjonowania. Ja zaś wolałem sporty indywidualne, lekką atletykę, biegi, sztuki walki" - wyjawił.

Byłem zawodnikiem Legii Warszawa, gdzie trenowałem skok wzwyż, choć od małego chyba najbardziej ciągnęło mnie do sportów walki
- dodał.

Za sprawą filmu "Wejście smoka" postanowił zapisać się do szkoły karate Kyokushinkai, gdzie nauczył się, jak postawa cierpliwości, ciężkiej pracy, spokoju i budowania wewnętrznej siły przekłada się na siłę zewnętrzną. W ten sposób to właśnie ta dyscyplina stała się częścią jego dorastania.

"Potem to się rozwinęło i doszły kolejne sztuki walki: aikido, jiu-jitsu brazylijskie, kickboxing, boks, potem jeszcze krav maga. W sumie te sporty walki chyba najdłużej były obecne w moim życiu i wciąż troszkę jeszcze mam z nimi do czynienia" - opowiedział.

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Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Tak wygląda teraz życie Ibisza. Dba zwłaszcza o jedno

Wieloletnie treningi sztuk walki mają odnośnik w teraźniejszości. Prowadząc programy telewizyjne, Ibisz korzysta z praktyk wypracowanych przez sport. Chodzi głównie o spokój i opanowanie.

"Nie mam poczucia stresu, kiedy na antenie dzieją się nieprzewidziane rzeczy. Szczególnie, kiedy to się dzieje w trakcie programu na żywo. W takiej sytuacji czuję raczej opanowanie. Sztuki walki doskonalą i rozwijają właśnie tę cechę opanowania i odporności na stres, zarówno ten psychiczny, jak i fizyczny" - wytłumaczył.

W jego codzienności do tej pory ważny punkt stanowi planowanie czasu na sport. "Staram się robić tak, żeby moje zajęcia sportowe, czyli trzy razy w tygodniu trening siłowy, były pozycją nie do wykreślenia. Pilnuję tego jak niepodległości, żeby zamiast trzech jednostek treningowych nie zrobiła się jedna. A ja mam taką zasadą, żeby robić dwie i pół" - podsumował.

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