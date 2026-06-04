Marianna Schreiber nie daje o sobie zapomnieć. Pod koniec kwietnia była małżonka polityka PiS Łukasza Schreibera po raz kolejny weszła do oktagonu i zmierzyła się z Pauliną Porzucek. Zanim jednak doszło do starcia pomiędzy paniami, w mediach zrobiło się głośno o kolejnej potencjalnej rywalce 33-latki. Rękawicę Mariannie rzuciła bowiem Ewa Brodnicka, a więc absolutna legenda polskiego pięściarstwa i była mistrzyni świata WBO w wadze super piórkowej.

Schreiber na zaczepki Brodnickiej odpowiedziała błyskawicznie - w mediach społecznościowych zapowiedziała, że nie boi się ostrych przeciwniczek i chętnie zmierzy się z pięściarką. Po tej deklaracji jednak na temat ewentualnego pojedynku obu pań niespodziewanie zrobiło się cicho. Dopiero pod koniec maja influencerka zamieściła w sieci wymowny wpis, w którym poinformowała, że publiczne "przepychanki" jej i Brodnickiej nie były jedynie na pokaz i do pojedynku rzeczywiście dojdzie.

Teraz Marianna po raz kolejny uchyliła rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego starcia z byłą mistrzynią federacji World Boxing Organization. Jak ujawniła, ona i Ewa Brodnicka staną do walki najprawdopodobniej we wrześniu.

"Całe wakacje czeka nas ciężka praca, bez przerwy. Bowiem przygotowuje się na pojedynek z Ewą Brodnicką. Wracam po wakacjach w starciu z byłą mistrzynią świata w boksie. Chcieliśmy bym miała taki pojedynek, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni" - ogłosiła na Insta Stories.

Marianna Schreiber szykuje się na walkę z Ewą Brodnicką Instagram/marysiaschreiber materiał zewnętrzny

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Marianna Schreiber w oktagonie zadebiutowała w 2023 roku podczas gali Clout MMA 3 i pokonała Monikę Laskowską. Kilka miesięcy później stanęła do walki z Wiktorią Jaroniewską i musiała uznać wyższość rywalki. W 2024 roku Schreiber zaliczyła pierwszy "transfer" w karierze i przeniosła się do federacji Prime Show MMA. Wówczas pokonała ona Małgorzatę Zwierzyńską, znaną w sieci jako "Gocha Magical". 2025 rok Schreiber rozpoczęła on występu za granicą. W Czechach na gali Clash MMA 13 odprawiła z kwitkiem Gabrielę Zaludovą. Zaledwie kilkanaście dni później zaliczyła kolejny występ w Polsce i pokonała Natalię Kowalczyk na gali Prime Show MMA 14.

W styczniu 2026 roku Schreiber wygrała walkę z Sarą Sise na gali Prime Show MMA 15, a ostatni raz w oktagonie pokazała się w kwietniu, kiedy to wygrała pojedynek z Pauliną Porzucek.

Marianna Schreiber Marysia Zawada/REPORTER East News

Marianna Schreiber AKPA AKPA

Ewa Brodnicka Fame MMA materiały prasowe





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