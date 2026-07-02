Wpis Anny Lewandowskiej, w którym ta podzieliła się swoimi uczuciami w związku z koniecznością przeprowadzki do Chicago, wywołał ogromne poruszenie. Żona "Lewego" pisała w nim o obawach w związku z wyjazdem i zmianą życia.

Martwi się przede wszystkim o córki, które będą musiały przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, nowych placówek, nowego języka, nowych koleżanek i kolegów. Poza tym i ona i cała rodzina pokochali Barcelonę całym sercem, więc tym trudniej jest im ją opuszczać.

Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej

Anna otrzymała wiele wsparcia, w tym od m.in. Mariny Łuczenko-Szczęsnej, Zofii Zborowskiej-Wrony i Darii Abramowicz, ale i dużo krytyki. Głos w temacie zabiera była Barbara Krysztofczyk, która przez kilka miesięcy pracowała dla "Lewej".

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Krzysztofczyk przez kilka miesięcy była odpowiedzialna za komunikację marketingową Lewandowskiej. Przez ten czas wyrobiła sobie zdanie i o Annie i o jej małżeństwie z Robertem. Teraz potwierdza to, o czym mówiono już wcześniej. Według niej burza wokół "Lewej" nie zaburzy atmosfery wokół związku.

"Postrzeganie małżeństwa Ani i Roberta Lewandowskich będzie za trzy dni dokładnie takie samo, jakie było trzy dni temu. Ich pozycja i marka są zbyt silne, by mogło nimi zachwiać to, że część komentujących dorysowuje drugie dno tam, gdzie go nie ma" - opowiada Pudelkowi.

I Lewandowscy razem i każde z nich z osobna ma doświadczenie w tym, że każda ich wypowiedź jest reinterpretowana, a niektórzy w ich wyznaniach doszukują się "ukrytych przekazów".

Jeden z nich miał być - według części interpretacji - wpleciony w szeroko dyskutowany wpis "Lewej". Jednak była pracownica zupełnie tego nie dostrzega. Sygnalizuje szczerość intencji Anny, bez żadnych skrywanych motywów.

"Ja tutaj żadnego przekazu wymierzonego w Roberta nie widzę, widzę za to duże zasięgi posta i mnóstwo pozytywnych, wspierających komentarzy pod nim... A to, że niektórym się nie podoba? Cóż, osoba publiczna to nie zupa pomidorowa - nie musi i nigdy nie będzie 'smakować" każdemu'" - przekonuje.

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Podkreśla, że Anna Lewandowska już wcześniej publikowała szczere wpisy, w których sugerowała, że jej życie wcale nie jest usłane różami, zdarzają się jej także trudniejsze momenty, w tym zmęczenie i zagubienie.

"Nie sądzę więc, by była to jakaś zapowiedź zmiany w stylu jej komunikacji. Ot, po prostu chciała się szczerze podzielić tym, co ją trapi. Normalna rzecz" - podsumowuje ekspertka.





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