Potwierdzają się doniesienia ws. małżeństwa Lewandowskich. Była pracownica ujawnia

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Barbara Krysztofczyk, niegdysiejsza pracownica Lewandowskiej, wyrobiła sobie zdanie zarówno o Annie, jak i o jej małżeństwie z Robertem. Teraz, przy okazji dyskusji, jaka wywiązała się po szczerym wpisie "Lewej", kobieta zabiera głos i potwierdza - związek Lewandowskich jest na tyle silny, że taka burza nim nie zachwieje. Przy okazji odpowiada na spekulacje, jakoby ruch Anny był ciosem wymierzonym w męża.

Robert Lewandowski z żoną Anną
Robert Lewandowski z żoną AnnąMateusz GrochockiEast News

Wpis Anny Lewandowskiej, w którym ta podzieliła się swoimi uczuciami w związku z koniecznością przeprowadzki do Chicago, wywołał ogromne poruszenie. Żona "Lewego" pisała w nim o obawach w związku z wyjazdem i zmianą życia.

Martwi się przede wszystkim o córki, które będą musiały przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości, nowych placówek, nowego języka, nowych koleżanek i kolegów. Poza tym i ona i cała rodzina pokochali Barcelonę całym sercem, więc tym trudniej jest im ją opuszczać.

Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej
- przekazała.

Anna otrzymała wiele wsparcia, w tym od m.in. Mariny Łuczenko-Szczęsnej, Zofii Zborowskiej-Wrony i Darii Abramowicz, ale i dużo krytyki. Głos w temacie zabiera była Barbara Krysztofczyk, która przez kilka miesięcy pracowała dla "Lewej".

Tym wpisem Lewandowska uderzyła w męża? Była pracownica nie ma wątpliwości

Krzysztofczyk przez kilka miesięcy była odpowiedzialna za komunikację marketingową Lewandowskiej. Przez ten czas wyrobiła sobie zdanie i o Annie i o jej małżeństwie z Robertem. Teraz potwierdza to, o czym mówiono już wcześniej. Według niej burza wokół "Lewej" nie zaburzy atmosfery wokół związku.

"Postrzeganie małżeństwa Ani i Roberta Lewandowskich będzie za trzy dni dokładnie takie samo, jakie było trzy dni temu. Ich pozycja i marka są zbyt silne, by mogło nimi zachwiać to, że część komentujących dorysowuje drugie dno tam, gdzie go nie ma" - opowiada Pudelkowi.

I Lewandowscy razem i każde z nich z osobna ma doświadczenie w tym, że każda ich wypowiedź jest reinterpretowana, a niektórzy w ich wyznaniach doszukują się "ukrytych przekazów".

Jeden z nich miał być - według części interpretacji - wpleciony w szeroko dyskutowany wpis "Lewej". Jednak była pracownica zupełnie tego nie dostrzega. Sygnalizuje szczerość intencji Anny, bez żadnych skrywanych motywów.

"Ja tutaj żadnego przekazu wymierzonego w Roberta nie widzę, widzę za to duże zasięgi posta i mnóstwo pozytywnych, wspierających komentarzy pod nim... A to, że niektórym się nie podoba? Cóż, osoba publiczna to nie zupa pomidorowa - nie musi i nigdy nie będzie 'smakować" każdemu'" - przekonuje.

Nawet papież ma krytyków
- dodaje.

Podkreśla, że Anna Lewandowska już wcześniej publikowała szczere wpisy, w których sugerowała, że jej życie wcale nie jest usłane różami, zdarzają się jej także trudniejsze momenty, w tym zmęczenie i zagubienie.

"Nie sądzę więc, by była to jakaś zapowiedź zmiany w stylu jej komunikacji. Ot, po prostu chciała się szczerze podzielić tym, co ją trapi. Normalna rzecz" - podsumowuje ekspertka.

Zobacz również:

Daria Abramowicz, Anna Lewandowska
Sportowe życie

Abramowicz nie może dłużej milczeć ws. Lewandowskiej. Miarka się przebrała

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago FirePolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja