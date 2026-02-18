Potwierdzają się doniesienia ws. małżeństwa Kubackiego. Żona ogłasza

Dawid Kubacki nie znalazł się w gronie trzech zawodników powołanych przez Macieja Maciusiaka i zaaprobowanych przez PZN na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Do Włoch jednak pojechał, tyle że w innej roli. Był telewizyjnym ekspertem i na żywo, prosto spod skoczni w Predazzo, komentował sukces Kacpra Tomasiaka oraz Pawła Wąska w konkursie duetów. Dzielił się też swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, co działo się wokół zawodów. W jednym z nagrań realizowanych dla Eurosportu pojawiła się żona Kubackiego, która zupełnie nie gryzła się w język, gdy padło pytanie o to, jaki Dawid jest w życiu codziennym.

Marta Kubacka ujawnia prawdę o mężu. "Czepia się mnie o wszystko"

Stacja Eurosport zdecydowała się zrealizować 25-minutowe wideo, w którym podsumowano wydarzenia na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. W pewnym momencie w nagraniu pojawiła się Marta Kubacka. Michał Korościel zapytał ją o to, jak w domu zachowuje się Dawid, gdy nie jest w formie i wróci po nieudanych zawodach.

"Czepia się mnie o wszystko" - wypaliła. "Naprawdę?" - dopytywał dziennikarz. "Oczywiście, że tak" - odparła. Korościel zdecydował się pociągnąć temat. "Jest taki niemiły?" - próbował doprecyzować. "Bardzo. Niech ludzie wiedzą. Nie jest taki spokojny, jak wam się wydaje. Naprawdę. Sposoby na przywrócenie do porządku? Lepiej nie wnikaj" - wyznała.

Do głosu doszedł jeszcze sam zainteresowany. Opisał pewną sytuację, która miała miejsce w momencie, gdy jeden z kolegów, a konkretnie były skoczek narciarski, a dziś asystent trenera Maciusiaka, Krzysztof Miętus, zadziałał mu na nerwy. Wszystko rozegrało się na obozie.

"Krzysiek Miętus dostał kiedyś ode mnie nożem. Zdenerwował mnie. Była kiedyś taka akcja na obozie, w hotelu, gdzie bardzo szybko zbierali talerze. Jak nałożyłeś sobie jedzenie i go nie przypilnowałeś, to kiedy poszedłeś po sok, to już talerza nie było. Chodziłem tak trzy razy. Jak na koniec przyniosłem sok, a jedzenie miałem, to Krzysiek mi ten sok wypił, więc takim tępym nożem w niego rzuciłem" - zrelacjonował Kubacki, co komentatorzy Eurosportu skwitowali stwierdzeniem, że "należało mu się i było to usprawiedliwione".

