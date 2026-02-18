Potwierdzają się doniesienia ws. małżeństwa Kubackiego. Żona ogłasza

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

W małżeństwie Dawida i Marty Kubackich jest dużo wzajemnego wsparcia, ale bywają i słabsze chwile. Potwierdza to właśnie żona skoczka narciarskiego, która ujawnia, jaki mąż jest naprawdę, za zamkniętymi drzwiami, gdy forma sportowa nie dopisuje, a wyniki osiągane na skoczni są dalekie od oczekiwanych. "Nie jest taki spokojny, jak wam się wydaje" - wyznaje. A to nie koniec.

Dawid Kubacki z żoną Martą
Dawid Kubacki z żoną MartąMarek DybaśReporter

Dawid Kubacki nie znalazł się w gronie trzech zawodników powołanych przez Macieja Maciusiaka i zaaprobowanych przez PZN na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Do Włoch jednak pojechał, tyle że w innej roli. Był telewizyjnym ekspertem i na żywo, prosto spod skoczni w Predazzo, komentował sukces Kacpra Tomasiaka oraz Pawła Wąska w konkursie duetów. Dzielił się też swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, co działo się wokół zawodów. W jednym z nagrań realizowanych dla Eurosportu pojawiła się żona Kubackiego, która zupełnie nie gryzła się w język, gdy padło pytanie o to, jaki Dawid jest w życiu codziennym.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak odbierający olimpijski medal z rąk Mai Włoszczowskiej
Skoki Narciarskie

Mocne słowa o Tomasiaku na antenie TVP. Proboszcz reaguje i potwierdza

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Marta Kubacka ujawnia prawdę o mężu. "Czepia się mnie o wszystko"

    Stacja Eurosport zdecydowała się zrealizować 25-minutowe wideo, w którym podsumowano wydarzenia na zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. W pewnym momencie w nagraniu pojawiła się Marta Kubacka. Michał Korościel zapytał ją o to, jak w domu zachowuje się Dawid, gdy nie jest w formie i wróci po nieudanych zawodach.

    "Czepia się mnie o wszystko" - wypaliła. "Naprawdę?" - dopytywał dziennikarz. "Oczywiście, że tak" - odparła. Korościel zdecydował się pociągnąć temat. "Jest taki niemiły?" - próbował doprecyzować. "Bardzo. Niech ludzie wiedzą. Nie jest taki spokojny, jak wam się wydaje. Naprawdę. Sposoby na przywrócenie do porządku? Lepiej nie wnikaj" - wyznała.

    Do głosu doszedł jeszcze sam zainteresowany. Opisał pewną sytuację, która miała miejsce w momencie, gdy jeden z kolegów, a konkretnie były skoczek narciarski, a dziś asystent trenera Maciusiaka, Krzysztof Miętus, zadziałał mu na nerwy. Wszystko rozegrało się na obozie.

    "Krzysiek Miętus dostał kiedyś ode mnie nożem. Zdenerwował mnie. Była kiedyś taka akcja na obozie, w hotelu, gdzie bardzo szybko zbierali talerze. Jak nałożyłeś sobie jedzenie i go nie przypilnowałeś, to kiedy poszedłeś po sok, to już talerza nie było. Chodziłem tak trzy razy. Jak na koniec przyniosłem sok, a jedzenie miałem, to Krzysiek mi ten sok wypił, więc takim tępym nożem w niego rzuciłem" - zrelacjonował Kubacki, co komentatorzy Eurosportu skwitowali stwierdzeniem, że "należało mu się i było to usprawiedliwione".

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak, zimowe igrzyska olimpijskie 2026
    Skoki Narciarskie

    Niemcy wstrząśnięci, wprost ogłaszają ws. Tomasiaka. I bezlitośnie oskarżają

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Wojciech Topór po srebrze Tomasiaka i Wąska: Poczułem wielką ulgę. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dawid Kubacki
    Dawid KubackiMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Dwoje młodych ludzi w zimowych czapkach rozmawia, ubrani w sportowe kurtki z widocznymi logotypami sponsorów, w tle drewniana ściana i baner.
    Dawid Kubacki z żoną Martą, 2014 rokMateusz JagielskiEast News
    Dawid Kubacki
    Dawid KubackiMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja