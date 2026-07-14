Natalia i Konrad Bukowieccy - mimo że oboje są popularnymi sportowcami z sukcesami na koncie, a szczegóły ich życia znajdują się w orbicie zainteresowań kibiców - raczej stronią od publicznych wystąpień jako para. Nawet na swoich profilach w mediach społecznościowych niezwykle rzadko publikują wspólne zdjęcia.

W obliczu tego faktu ich pojawienie się na turnieju w siatkówce plażowej Sigma Fresh Puchar Polski Przysucha 2026 z tradycyjnym charytatywnym meczem gwiazd było miłym akcentem. Zwłaszcza, że dało się zauważyć bliskość między małżonkami.

Natalia i Konrad Bukowieccy pojawili się razem przy okazji tej akcji

Natalia Bukowiecka i Konrad Bukowiecki nad Zalew Topornia zawitali już drugi raz z rzędu, udowadniając, że mają wielkie serca. Wzięli udział w akcji charytatywnej na rzecz 8-letniego Maksymiliana Szyrmera, który mierzy się z dziecięcym porażeniem mózgowym.

"Jest to choroba nieuleczalna, a chłopiec wymaga stałej rehabilitacji. W dodatku niedawno przeszedł poważną operację kręgosłupa" - opowiadał Dominik Witczak, trzykrotny mistrz Polski w siatkówce halowej i mistrz Polski w siatkówce plażowej, obecnie organizator turnieju w Przysusze.

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Na fotografiach z imprezy trudno nie zauważyć bliskości między Natalią i Konradem Bukowieckimi. Przy okazji potwierdza się to, o czym kulomiot mówił kiedyś w rozmowie z mediami.

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Natalia i Konrad Bukowieccy poznali się w 2018 roku na zgrupowaniu w RPA. Po pięciu latach zaręczyli się, a we wrześniu 2024 roku wzięli ślub. Przez ten cały czas wspólnie celebrują swoje sukcesy, wspierając się nawzajem.

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Ma na koncie więcej tytułów niż mąż, lecz absolutnie nie jest to powodem do zazdrości. "Dziennikarze często pytają mnie, czy nie zazdroszczę Natalii, czy nie patrzę krzywo na jej sukces. Tyle że ja mam zupełnie inaczej! Gdy po raz pierwszy przebiegła 400 m poniżej 50 sekund, oboje płakaliśmy ze szczęścia" - tłumaczył Konrad w Przeglądzie Sportowym.

Z kolei w rozmowie z Tomaszem Smokowskim przyznawał, że przez wzgląd na sukcesy jego żona zarabia więcej. Lecz wcale mu to nie przeszkadza.

"Ja nigdy nie traktowałem tego jako rywalizacj między nami, kto będzie lepszy, zupełnie u nas to nie występuje. Ja po prostu jestem jej największym kibicem. Ja się cieszę, kiedy ona zdobywa tytuły, medale, biega coraz szybciej" - zapewniał.

Jego słowa znalazły absolutne potwierdzenie w obrazkach z Przysuchy. Widać, że między małżonkami jest dużo wzajemnego zrozumienia i wsparcia.





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