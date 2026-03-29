Choć początkowo mecz z Albanią nie układał się po myśli podopiecznych Jana Urbana, ostatecznie reprezentacja Polski wygrała półfinałowe spotkanie 2:1 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. To oznacza urealnienie szans na wyjazd na rozpoczynający się w czerwcu mundial. W finale baraży "Biało-Czerwoni" zmierzą się ze Szwecją. Spotkanie zaplanowano na wtorek 31 marca na godzinę 20.45. Wcześniej przygotowano niespodziankę dla polskich kibiców. W kampanii wzięli udział "Lewy" oraz Iga Świątek.

Niespodzianka od Lewandowskiego i Świątek. Wyjazd na mundial

Przed barażami o mistrzostwa świata 2026 wyemitowano reklamę z udziałem Igi Świątek i Roberta Lewandowskiego. To projekt reklamujący bank oraz jednego z największych na świecie liderów w dziedzinie płatności cyfrowych. W spocie nasza najlepsza tenisistka i kapitan reprezentacji Polski prowadzą rozmowę telefoniczną. Przy tej okazji promują loterię, w której można wygrać wyjazd na nadchodzący mundial organizowany w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.

By włączyć się w zabawę, należy zgłosić udział w loterii. Zaplanowano łącznie 10 nagród głównych. To dwuosobowe wycieczki do Dallas w terminie od 22 do 27 czerwca br. Zwycięzcy, oprócz biletów na mecz MŚ 2026, mogą też liczyć na sfinansowanie przelotów w obie strony, opłacenie transportu z i na lotnisko oraz na mecz w USA, a także na zakwaterowanie na cztery noce. Akcja potrwa do 3 maja. Losowanie nagród zaplanowano na 12 maja.

To pierwszy taki projekt, w którym "Lewy" i Iga łączą siły. Sami zainteresowani mieli okazję spotkać się jednak wcześniej, już kilka lat przed nagraniami do spotu. W 2022 roku piłkarz gościł bowiem na finale wygranego ostatecznie przez Świątek French Open. Osobiście pogratulował jej triumfu, a zdjęcia i nagrania dokumentujące ten moment lotem błyskawicy obiegły media.

Widać było, że tenisistkę miło zaskoczyła obecność Lewandowskiego. "Nie miałam pojęcia, że tam będzie. Jestem szczęśliwa, że przyjechał. Serio! Byłam tak bardzo zestresowania. Nie wiem, czy on jest wielkim fanem tenisa, czy nie, ale... wow! On od lat znajduje się na szczycie. Trudno mi uwierzyć, że przyjechał mnie oglądać. Mam nadzieję, że mu się spodobało i jeszcze wróci" - cieszyła się na konferencji prasowej.

Rozwiń

Tymczasem jeśli reprezentacja Polski pomyślnie przejdzie przez baraże, na mundialu zagra w grupie F z Holandią, Japonią i Tunezją. Pierwszy ewentualny pojedynek "Biało-Czerwonych" zaplanowano na poniedziałek 15 czerwca (z Tunezją). W sobotę 20 czerwca mógłby się obyć mecz z Holandią, a w piątek 26 czerwca z Japonią.

Robert Lewandowski i Iga Świątek, Roland Garros 2022

Robert Lewandowski, mecz Polska - Albania w półfinałach baraży o MŚ 2026

Iga Świątek w barwach reprezentacji Polski zagra w United Cup 2026

