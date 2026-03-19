Potwierdzają się doniesienia ws. Kowalczyk. Radośnie ogłasza, i to nie sama

Od zakończenia przez Justynę Kowalczyk bogatej w sukcesy kariery zawodniczej minęło już kilka lat, lecz nasza multimedalistka olimpijska nawet na sportowej emeryturze ani myśli zrezygnować z aktywności fizycznej. Jak sama ostatnio zasygnalizowała, sport jest dla niej bardzo ważnym punktem codzienności. Nie wyobraża sobie z niego zrezygnować. Na trening przeznacza zwykle około dwóch godzin dziennie. "Resztę czasu staram się poświęcać pracy, a najwięcej mojemu synkowi. Ale te dwie godziny są święte" - wyznała niedawno w podcaście Polskiego Radia.

"Sport fizjologicznie jest fantastyczny na wszelkiego rodzaju smutki, więc niech będzie regularny, to wtedy te smutki będą trochę mniejsze" - przekonywała, bazując na własnym doświadczeniu.

Jakby na potwierdzenie tych słów Kowalczyk-Tekieli zamieściła właśnie w mediach społecznościowych nagranie z treningu i ogłosiła swoje najbliższe sportowe plany. A te są naprawdę ambitne. I nie solowe.

Justyna Kowalczyk-Tekieli już szykuje się do startu. Osobiście potwierdza

Justyna Kowalczyk-Tekieli regularnie bierze udział w amatorskich i półamatorskich zawodach, w których często nie zostawia konkurencji złudzeń. Stawała na podium m.in. w Moonlight Classic we Włoszech, w 49. edycji Biegu Piastów, w wyścigu Ylläs-Levi Hiihto, w Monte Rosa SkyMarathon, w XII Zakopiańskim Biegu Niepodległości oraz w Biegu Podhalańskim.

Okazuje się, że właśnie szykuje się do następnej imprezy, co sama potwierdziła, zamieszczając w mediach społecznościowych nagranie z treningu biegowego po bulwarach wiślanych w Krakowie. "Ja starająca się przygotować do Sztafety Górskiej" - opisała wideo. A następnie zasugerowała, że do zawodów nie przystąpi w pojedynkę. Zwróciła się bowiem do swoich kompanów, z którymi stworzy drużynę.

"Panowie, naprawdę robię wszystko, co w mojej słabej biegowej mocy, by Wam tego nie zawalić" - zakomunikowała, oznaczając społecznościowe profile zwycięzcy Ligi Biegów Górskich 2025 i Maratonu Trzech Jezior, rekordzisty trasy w Biegu Rzeźnika 84 km Roberta Jachymiaka oraz triumfatora VII Zimowego Biegu Po Zdrój oraz biegu górskiego na 11 km na Festiwalu Biegowym 2025 Pawła Hatalę.

Pierwszy z panów zapewnił, że wierzy w całą trójkę. "Siła w drużynie. Damy radę, będzie świetna zabawa" - obiecał w odpowiedzi na słowa Justyny Kowalczyk-Tekieli.

Sztafeta Górska, w której udział zapowiedziała cała trójka, odbędzie się w terminie 11-12 kwietnia w Kudowie Zdrój. Dla zespołów trzyosobowych zaplanowano sztafetę 3x25 km podzieloną na trzy różne etapy. To właśnie w tym konkursie wystartuje drużyna Justyny Kowalczyk. Można też będzie wziąć udział w indywidualnym biegu na dystansie 75 km, O-Błędnym Maratonie na 42 km, półmaratonie Błędnych Skał (ok. 21 km), Kudowskiej Dziesiątce (10 km) oraz w biegu dla dzieci. Organizatorzy zapewniają, że trasy powiodą po najpiękniejszych terenach Parku Narodowego Gór Stołowych i Broumovskich Sten.

Justyna Kowalczyk-Tekieli jest multimedalistką w biegach narciarskich Pierre-Philippe Marcou / POOL AFP

Justyna Kowalczyk po wywalczeniu złotego medalu na igrzyskach w Sochi, 2014 KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Kaja Ziomek-Nogal: Miałam najlepszy sezon w życiu i brak medalu ZIO pozostawił pewien niedosyt Polsat Sport