Potwierdzają się doniesienia ws. Chylińskiej i Małysza. Prokop zaskoczony

Adam Małysz udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym udokumentowano jego wkład w celebrację 50. urodzin Agnieszki Chylińskiej. Podczas specjalnego koncertu, prowadzonego przez Marcina Prokopa, na scenę wniesiono prezent od legendarnego skoczka. Upominek wywołał ogromne emocje - i u publiczności, i u obecnych na scenie.

Sport jest bliski sercu Chylińskiej. Nieraz zasiada na trybunach na meczu Cracovii, ale to tylko jeden z wycinków jej sportowej aktywności. Z jej deklaracji oraz różnych doniesień wynika, że oprócz piłki nożnej przepada jeszcze głównie za piłką ręczną oraz skokami narciarskimi.

Tego aspektu nie mogło zabraknąć podczas urodzinowego koncertu. W pewnym momencie na telebimie pojawił się Adam Małysz i zwrócił się wprost do jubilatki. Potwierdził, że łączy ich sympatia.

Droga Agnieszko Chylińska, jestem twoim wielkim fanem i chciałbym z okazji twoich urodzin złożyć ci najserdeczniejsze życzenia

"Chciałbym przekazać ci te narty z mojej kolekcji. Mam nadzieję, że będą ci służyć, oczywiście w cudzysłowie. Może gdzieś na ścianie, może gdzieś w biurze i będą przypominać, że warto oddawać dwa dobre skoki. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę ci tego, co najlepsze" - kontynuował.

Zadanie wręczenia prezentu otrzymał Marcin Prokop. Nie mógł powstrzymać śmiechu. Podobnie zresztą jak Agnieszka Chylińska, która z niedowierzaniem kręciła głową.

"Dlaczego dał mi stare narty? Nie mógł nowych?" - żartowała wokalistka. "Nie wiem, co chciał w ten sposób powiedzieć" - odpowiedział także zaskoczony prezenter.

W trakcie koncertu był czas na chóralne "Sto lat" odśpiewane przez 12 tysięcy fanów oraz okazja na zaprezentowanie tortu. "Takie 50-te urodziny to jest coś, co zapamiętuje się na zawsze" - mówił Prokop, a Chylińska jednym słowem zgodziła się z nim. Moment potem wzruszenie odebrało jej mowę.

"Bardzo wam dziękuję. Wiecie, jakie to by było straszne, gdybym śpiewała dla pustej hali? Dziękuję bardzo, że jesteście i że mam dla kogo śpiewać" - przekazała publiczności po pewnej chwili.

"Najpiękniejszy koncert, na jakim byłam. Dziękuję za Ciebie i za ten magiczny wieczór", "To było cudowne i wzruszające przeżycie", "Cudowny, energiczny, prawdziwy i wzruszający koncert. Nie ma słów, by wyrazić to przeżycie. Warto było być" - odpowiadają fani w licznych tego typu komentarzach.





