Potwierdzają się doniesienia ws. Brzoski i Mensah. Zanosiło się od dawna

W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Golf&Roll" Rafał Płuciennik, pomysłodawca i organizator cyklu turniejów golfowych The Company, potwierdza, że lada dzień impreza zawita do Polski. W inicjatywę zaangażowani są Rafał Brzoska oraz Omenaa Mensah. To oni przyczynili się do przeprowadzenia pierwszych zawodów na Malcie.

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Najbliższa seria The Company odbędzie się w sobotę 20 czerwca na polu Rosa Golf Club koło Częstochowy. Ogólnie cykl składa się z siedmiu turniejów, z czego na razie odbyły się trzy: jeden na Malcie (współorganizowany z Mensah i Brzoską) oraz dwa w Hiszpanii.

Zaangażowanie założyciela InPostu nie powinno dziwić. Sam niejednokrotnie potwierdzał swoje zamiłowanie do golfa. W maju wygrał tradycyjny Biało-Czerwony Turniej Golfowy, czym zresztą pochwalił się w mediach społecznościowych.

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Niedawno udzielił też wywiadu, w którym zwierzał się, że w golfa zaczął grać dopiero przed trzema laty. "Sport ten bardzo szybko stał się moją ogromną pasją. Niestety, wciąż nie jestem na emeryturze (śmiech), więc czasu, który mogę mu poświęcać, jest zdecydowanie mniej, niż bym chciał. Jeśli chodzi o wyniki, uzbierało się już kilka nagród - myślę, że sześć-siedem" - mówił w "Golf&Roll".

Zacząłem grać i trenować regularnie, pojawiły się pierwsze efekty… i golf stał się pełnoprawną pasją. Pasją, którą zdążyłem już zaszczepić mojemu synkowi - jestem przekonany, że za dwa–trzy lata zacznie mnie na polu ogrywać

Na polu golfowym nieraz towarzyszy mu nie tylko syn Vincent (który bywa jego sparingpartnerem), ale i żona. Przygodę z polem golfowym zaczęli mniej więcej w podobnym czasie, a Omenaa szybko poczyniła postępy. Lecz ostatecznie oddała się innej sportowej dyscyplinie.

"Około roku temu Omenaa odkryła jednak drugą pasję - tenis - i ten sport całkowicie ją pochłonął. Widzę, jak szybko się rozwija, i kibicuję jej z całego serca. Wierzę jednak i trochę sam sobie obiecuję, że do golfa jeszcze wróci. Marzy mi się, żebyśmy jako para odwiedzali różne pola na świecie i dzielili tę pasję" - opowiadał Brzoska.

Gdy on i żona wychodzą razem na pole golfowe, to starają się - wedle deklaracji biznesmena - by była to "przestrzeń wzajemnego wsparcia, a nie ścigania się na wyniki". "Kibicujemy sobie, cieszymy się z udanych uderzeń i postępów. To jest dla nas bardziej wspólny, jakościowy czas niż sportowa walka" - stwierdził.

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Golf był również tematem przewodnim licytacji, jaką Brzoska i Mensah wystawili w ramach tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Można było wylicytować grę z nimi w golfa w Hiszpanii. Ostatecznie licznik aukcji zatrzymał się na kwocie 220 250 zł.

"Wybraliśmy golfa w Hiszpanii, bo grono golfistów wśród ludzi biznesu szybko rośnie, a ci, którzy nie grali, często dzięki tym aukcjom… zaczynają. To dla nas podwójny powód do dumy: z jednej strony wspieramy ważny cel, a z drugiej - pomagamy komuś odkryć nową pasję" - podsumował temat Rafał Brzoska.





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