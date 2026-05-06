Potwierdzają się doniesienia o Marcie Nawrockiej. Sama z radością ogłasza

Wielkimi krokami zbliżają się organizowane w Polsce XIII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2026. Impreza podzielona została na cztery części i odbędzie się w czterech różnych terminach oraz odmiennych lokalizacjach: w Katowicach (8-10 maja), Koninie (29-31 maja), Zielonej Górze (2-5 lipca) oraz Kielcach (7-9 lipca). Sportowcy rywalizować będą w wielu dyscyplinach, w tym w pływaniu, badmintonie, golfie, piłce nożnej, tenisie, koszykówce i lekkoatletyce.

Patronat Honorowy nad Igrzyskami ostatecznie zdecydowała się objąć żona prezydenta Karola Nawrockiego, Marta Nawrocka. Doniesienia te pojawiły się wiele tygodni temu, a teraz tylko się potwierdzają.

Marta Nawrocka potwierdza wyjątkowe wieści. I to w tak ważnym dniu

W Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oficjalnie poinformowano o spotkaniu pierwszej damy ze stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska. Wiadomość z radością przekazała sama Marta Nawrocka na swoim profilu w mediach społecznościowych. "Dziękuję za rozmowy o wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez sport, organizację treningów i zawodów oraz budowaniu integracji społecznej i równości szans" - napisała obok zdjęć dokumentujących jej wizytę.

Poza tym, razem z mężem, nagrała wideo ze wsparciem dla osób z niepełnosprawnością. "5 maja to nie jest zwykła data w kalendarzu. To dzień, który przypomina, że osoby z niepełnosprawnościami wciąż napotykają bariery, które już dawno nie powinny istnieć. To także dzień zobowiązania - żeby te bariery realnie usuwać" - powiedziała para prezydencka.

Mówimy dziś o konkretnych ludziach - o obywatelach naszego państwa, którzy chcą żyć samodzielnie, pracować, uczyć się, budować relacje i brać odpowiedzialność za swoje życie. I którzy mają do tego pełne prawo. Dlatego tak ważne jest, żeby państwo było po ich stronie - nie w deklaracjach, ale w codziennych rozwiązaniach

Zapewnili, że osoby z niepełnosprawnościami nie potrzebują szczególnego traktowania, a równych zasad, przewidywalnych rozwiązań, odpowiedniego wsparcia i możliwości decydowania o swoim życiu. Zasygnalizowali, że bliska jest im idea asystencji osobistej. Chcą też konkretnych decyzji dotyczących zmiany reguł łączenia pracy z rentą.

Tymczasem w sprawie Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych głos zabrał również minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który w szczytnej sprawie stoi w tym samym szeregu co Marta Nawrocka i wspiera sportowców z niepełnosprawnościami. Zachęca kibiców do uczestnictwa w imprezie i kibicowania zawodniczkom oraz zawodnikom.

