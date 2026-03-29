Potwierdzają się doniesienia nt. Najmana. Sam się pochwalił

Marcin Najman to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem barwnych postaci polskiego show-biznesu. Szerokiej publiczności dał się poznać przede wszystkim jako bokser oraz zawodnik MMA, a jego występy - zarówno sportowe, jak i medialne - od lat wzbudzają ogromne emocje. Nie wszyscy jednak pamiętają, że jego wykształcenie nie ma nic wspólnego ze sportem, którym zasłynął.

Zanim na dobre związał się z ringiem i klatką, Najman najpierw uczęszczał do szkoły muzycznej pierwszego stopnia, a następnie studiował pedagogikę (wychowanie muzyczne) na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Ostatecznie jednak nie napisał pracy magisterskiej.

Marcin Najman w studiu nagraniowym. Będzie kolejny przebój?

Jak widać, muzyka nadal zajmuje szczególne miejsce w jego sercu. Kilka lat temu Marcin Najman zaskoczył opinię publiczną, otwarcie przyznając, że chciałby spróbować swoich sił na scenie muzycznej i reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji. Zapowiadał nawet udział w krajowych preselekcjach, jednak ostatecznie jego plany nie doszły do skutku.

Mimo to nie zrezygnował całkowicie z muzycznych ambicji. W 2024 roku zaprezentował utwór "Jest jak jest", który odbił się szerokim echem w internecie i wywołał falę komentarzy. Piosenka szybko stała się viralem, a sam Najman po raz kolejny udowodnił, że potrafi skutecznie przyciągnąć uwagę mediów i fanów.

Teraz znów zrobiło się o nim głośno za sprawą najnowszego wpisu w mediach społecznościowych. Marcin Najman opublikował krótkie nagranie ze studia nagraniowego, czym natychmiast rozbudził ciekawość swoich obserwatorów. Na filmie widać, jak pracuje nad nowym materiałem, co może sugerować, że jego muzyczna przygoda jeszcze się nie zakończyła. Dodatkowo świadczy o tym opis, na który zdecydował się "Cesarz". "Spodziewajcie się niespodziewanego" - ogłosił.

