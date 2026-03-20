Jeszcze kilka dekad temu w sportowym środowisku krążyło przekonanie, że WAGs znane są jedynie jako partnerki i żony sportowców, chętnie korzystają z zainteresowania mediów i same nie mają na swoim koncie żadnych większych osiągnięć. Z biegiem lat jednak postrzeganie drugich połówek sportowców zaczęło się zmieniać i dziś znacznie większą uwagę poświęca się ich sukcesom zawodowym.

Fani polskiego futbolu doskonale znają m.in. Annę Lewandowską, która niegdyś była karateczką i zdobywała medale mistrzostw kraju, Europy i świata, a dziś spełnia się jako trenerka fitness, bizneswoman i promotorka zdrowego stylu życia.

W Wielkiej Brytanii natomiast fani piłki nożnej kojarzyć mogą Perrie Edwards, narzeczoną Alexa Oxlade-Chamberlaina, która jeszcze zanim poznała swojego wybranka, znana była w show-biznesie jako członkini zespołu Little Mix, a dziś odnosi sukcesy jako indywidualna artystka.

Żyć w cieniu ukochanego nie chce także Marina Łuczenko-Szczęsna. Podobnie jak Perrie Edwards, Marina poznała Wojciecha Szczęsnego długo po debiucie na muzycznej scenie, a po związaniu się z piłkarzem nie miała zamiaru rezygnować z kariery.

Nadchodzi kolejny przebój Mariny Łuczenko-Szczęsnej. Żona Wojciecha Szczęsnego połączy siły ze znanym raperem

Marina Łuczenko-Szczęsna w związku z ciążą i narodzinami córki Noelii zrobiła sobie dłuższą przerwę od muzyki. Pod koniec ubiegłego roku powróciła jednak z przytupem i zachwyciła cały kraj, pokazując swoje łagodniejsze oblicze w utworze "To Co Czuję". Poruszająca piosenka i teledysk do niej były szeroko komentowane w mediach, a wyrazy uznania przekazała publicznie m.in. teściowa Mariny, Alicja Szczęsna.

Podczas promocji swojego singla Marina dała do zrozumienia, że do dopiero początek i w kolejnych miesiącach fani będą mogli spodziewać się kolejnych projektów. Jak się teraz okazało, artystka wcale nie rzucała słów na wiatr.

Na Insta Stories Marina Łuczenko-Szczęsna zamieściła krótkie nagranie, na którym zobaczyć ją można w towarzystwie tajemniczego mężczyzny. W pierwszych sekundach filmiku zauważyć można kamery, co sugeruje, że para prawdopodobnie działała na planie teledysku do nadchodzącego hitu małżonki Wojciecha Szczęsnego. Do filmiku dołączono jedynie wymowny napis: "Coming soon".

Marina na planie teledysku Instagram/marina_official materiał zewnętrzny

Fani, którzy zastanawiali się, kim jest tajemniczy towarzysz Mariny, na odpowiedź nie musieli wcale długo czekać. Wkrótce potem 36-latka zamieściła na swoim profilu na TikToku filmik, który nagrała wraz z raperem Norbertem Sopyło, znanym lepiej pod pseudonimem Siles. Wygląda więc na to, że para postanowiła połączyć siły, a efekty ich współpracy usłyszymy już niebawem.

Marina i Siles TikTok/marina_official materiał zewnętrzny

