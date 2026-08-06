Potwierdza się ws. Brzoski i jego córki. I to jeszcze w takim momencie

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Rafał Brzoska pochwalił się wypadem na koncert na Stadion Narodowy w Warszawie. Wraz z tłumem bawił się na występie The Weeknd.

Na nagraniu udostępnionym na InstaStories widać, jak szaleje do przeboju "Can't Feel My Face", i to nie sam. Towarzyszyła mu m.in. córka, Wiktoria, która tak jak i tata zrelacjonowała w sieci świetną zabawę.

Kim jest córka Rafała Brzoski, Wiktoria?

O Wiktorii Brzosce jest w mediach coraz głośniej. A to za sprawą rozwijanego przez nią startupu związanego ze zdrowiem psychicznym. Głównym zadaniem firmy ma być pomoc pacjentom w znalezieniu odpowiedniego psychoterapeuty.

Z informacji przekazywanych przez tatę wynika, że Wiktoria nie chce korzystać z jego pieniędzy i wpływów, a biznes rozwija, polegając na sobie oraz dwóch wspólnikach. Jest z niej tym bardziej dumny.

Moja córka, Wiktoria Brzoska, ze swoim startupem TherAlign dostała się do TOP 6 finału programu inkubacyjnego Innovations Hub Foundation spośród ponad 350 projektów

"Najbardziej jednak podziwiam samą Wiktorię. Bardzo ambitnie podeszła do projektu i nie chce korzystać z mojego kapitału jako inwestora. Chce zbudować swój startup w pełni niezależnie, pozyskując finansowanie z rynku. Trzymam kciuki za jej fundraising i cały zespół, a jako tata po prostu pękam z dumy" - dodawał.

Koniec współpracy PZPN i InPostu. Kulesza dziękuje

Nagrania ze świetnie bawiącym się na koncercie Rafałem Brzoską i jego córką Wiktorią obiegły sieć w momencie, w którym potwierdzono, że po czterech latach współpracy drogi piłkarskiej reprezentacji Polski i InPostu rozchodzą się. Zamyka się zatem ważny etap, wszak założona przez Brzoskę firma była sponsorem strategicznym kadry.

Cieszę się, że wspólnie mogliśmy realizować projekty ważne dla całego środowiska piłkarskiego

"Szczególnie zapamiętamy inicjatywy skierowane do młodych zawodniczek, takie jak wyjątkowa akcja z listami reprezentantek Polski do samych siebie z dzieciństwa, ale także wiele innych działań, które budowały więź między reprezentacją a kibicami" - dodał, dziękując InPostowi.

Według obliczeń portalu Sportmarketing.pl wygaśnięcie kontraktu z InPostem uszczupli budżet piłkarskiej federacji o co najmniej kilka milionów złotych rocznie.

Nowa sytuacja jest istotna z punktu widzenia nie tylko PZPN-u, ale też InPostu oraz prezesa firmy. Mimo tak istotnych biznesowych działań w obrębie firmy Brzoska najwyraźniej potrafi rozgraniczyć sprawy zawodowe i prywatne. Stąd jego wyjście na koncert na Narodowym było absolutnie niezakłócone.

Rafał Brzoska i jego firma wspierają Natalię Bukowiecką

Koniec współpracy z PZPN nie oznacza, że Brzoska już zupełnie nie będzie angażował się w polski sport. Jedną z inicjatyw jest bowiem powołanie zespołu sportowców, którzy mogą liczyć na jego finansowe wsparcie.

Korzysta z tego m.in. Natalia Bukowiecka. W marcu ogłoszono przedłużenie współpracy InPostu ze złotą medalistką olimpijską i mistrzynią w biegu na 400 m.

Nowa umowa obowiązuje do 2028 roku, czyli do igrzysk w Los Angeles. To oznacza, że lekkoatletka może w spokoju przygotować się do najważniejszej sportowej imprezy czterolecia.

Co dalej? Bukowiecka na pewno ma zamiar kontynuować karierę po igrzyskach, a decyzje w sprawie sponsorowania zapadną później.



