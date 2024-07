Potężna afera w Hiszpanii. I to tuż przed meczem z Francją. Żonie gwiazdora puściły nerwy

Słowa piłkarza wywołały aferę w Hiszpanii, a portal "El Confidencial" ostro skrytykował gracza . "Morata, kapitan, który zawstydził Hiszpanię, i to nie tylko z powodu słabej formy na Euro" - brzmi tytuł artykułu.

Słowa dotarły do ukochanej zawodnika. No i się zaczęło...

Żona gwiazdora nie mogła tego tak zostawić. Gorzkie słowa, uderzyła w Hiszpanów

Autorzy wspomnianego artykułu zarzucili graczowi niedojrzałe i naganne zachowanie wobec drużyny tuż przed półfinałem mistrzostw Europy w piłce nożnej. " Alvaro Morata ma wystarczające zasługi, aby uchodzić za beksę. Przez całe Euro 2024 narzekał, że nie jest szanowany , że jest bardziej ceniony poza Hiszpanią, a ostatnią rzeczą, jaką musieliśmy od niego usłyszeć, było to, że prawdopodobnie opuści drużynę narodową po zakończeniu tych rozgrywek. Nie daje sobie rady na boisku, strzelając tylko jednego gola. Kapitan musi być ponad swoimi sprawami osobistymi, odłożyć je na bok i przekazywać pozytywne przesłanie, optymizm, a przede wszystkim jedność" - zaznaczono w tekście.

Nienawidzę grać ofiary i wywoływać więcej kontrowersji, ale to nie wydaje mi się normalne, przepraszam. Czy to jest normalne?

"Zadziwia mnie, że zamiast zachęcać gracza, poświęcacie się próbom zatopienia go... Jak myślicie, jak ktoś może dać z siebie maksimum dla swojego kraju, kiedy czuje, że nikt w niego nie wierzy? Co chcecie osiągnąć tym nagłówkiem? Wygenerować więcej nienawiści do osoby?" - dodała kobieta.