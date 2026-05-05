Potajemny ślub, a teraz to. Mistrz olimpijski i jego żona znów na językach

Armard Duplantis to postać doskonale znana w środowisku sportowym. Mowa przecież o dwukrotnym mistrzu olimpijskim, trzykrotnym mistrzu świata, czterokrotnym halowym mistrzu świata, trzykrotnym mistrzu Europy, halowym mistrzu Europy oraz rekordziście świata w skoku o tyczce. Na brak wrażeń Szwed nie może narzekać także w życiu prywatnym - od wielu lat w odnoszeniu sukcesów wspiera go ukochana, Desire Inglander, z którą tyczkarz potajemnie sformalizował swój związek tuż przed tegorocznymi halowymi mistrzostwami świata w Toruniu. Zakochani zawarli cywilny związek małżeński w ratuszu w Sztokholmie 7 marca, a huczne wesele zaplanowano na okres letni. Teraz o modelce i sportowcu znów zrobiło się głośno.

Armand Duplantis błyszczy na salonach. Towarzyszyła mu żona

W nocy z poniedziałku na wtorek czasu polskiego reprezentant Szwecji i jego druga połówka zjawili się w nowojorskim Metropolitan Museum Of Art, gdzie odbyła się tegoroczna edycja słynnej MET Gali. Zakochani zadali szyku i od razu zwrócili uwagę fotoreporterów swoimi kreacjami - Duplantis przywdział czarną marynarkę z brokatowym wzorem, a Inglander zdecydowała się na białą sukienkę w stylu boho.

Mondo Duplantis i Desire Iglander na MET Gali Mike Coppola AFP

Na temat sportowca i jego wybranki błyskawicznie zrobiło się głośno. "On naprawdę potrafi wszystko. Od areny sportowej po czerwony dywan, Mondo Duplantis błyszczy na Met Gali 2026 z Desire Inglander" - przekazano na profilu "worldathletics" na Instagramie.

"Mistrz olimpijski w skoku o tyczce, mistrz świata i rekordzista świata Armand Duplantis pojawi się na beżowym dywanie podczas tegorocznej Met Gali u boku swojej żony, Desire Inglander" - czytamy z kolei na profilu "CitiusMag" na Instagramie.

Na temat obecności wybitnego lekkoatlety i jego drugiej połówki w nowojorskim Metropolitan Museum Of Art rozpisuje się także szwedzki portal "Goeteborgs Posten". Redakcja zwróciła uwagę na stylizacje, na które postawili małżonkowie, przypominając przy okazji o motywie przewodnim gali - "Fashion is Art", a więc "Moda to sztuka".

"Mondo Duplantis i Desire Inglander wnieśli na Met Galę 2026 ponadczasową elegancję, wizję wyrafinowanego stylu i cichego luksusu… czy któraś para faktycznie ich przewyższyła tego wieczoru?" - zastanawiano się na profilu "American Olympic Titans" na Facebooku.

Armand Duplantis i Desire Inglander Christian Petersen/Getty Images AFP

Armand Duplantis i Desire Inglander KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Duplantis o swoim „prawie idealnym” rekordzie świata w skoku o tyczce AP © 2024 Associated Press