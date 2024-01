Postanowił przebiec przez Polskę w samych szortach. Cel jest szczytny

Łukasz Szpunar to sportowiec uwielbiający ryzyko. 35-latek rodakom dał się poznać pod koniec ubiegłego roku, kiedy to podczas Wielkiego Święta Morsowania nad Jeziorem Tarnobrzeskim pobił r ekord Guinnessa w najdłuższym przebywaniu w lodzie. W specjalnie zbudowanej skrzyni z lodem mężczyzna stał przez 4 godziny i 2 minuty. Warto zaznaczyć, że wcześniejszy rekord poprawił on o 51 minut.

35-letni Polak wraz z małżonką Anną ma za sobą wiele ekstremalnych wypraw. Razem zdobywali m.in. Kasprowy Wierch, Śnieżkę, Łysicę i Tarnicę. Robili to w trakcie zimy - on w szortach, ona w stroju kąpielowym. "Oczywiście w plecaku zawsze są ciepłe ubrania. No i idzie z nami zaprzyjaźniony ratownik medyczny. A jeżeli warunki pogodowe stają się zbyt ekstremalne, to wędrówkę kończymy. Rozsądek zawsze na pierwszym miejscu" - zapewnił mężczyzna z niedawnej rozmowie z Eurosportem.