Posłanka Lewicy zaczepiła Zbigniewa Bońka. I się zaczęło. Spotkała ją mocna riposta

Centralny Port Komunikacyjny. Anna Maria Żukowska wdała się w dyskusję ze Zbigniewem Bońkiem

Do dyskusji postanowiła włączyć się pod wpisem Zbigniewa Bońka posłanka Lewicy - Anna Maria Żukowska , która zamieściła komentarz, wywołując do tablicy byłego polskiego piłkarza.

A gdy Anna Maria Żukowska kontynuowała wątek, chcąc pytać o szczegóły jego lotów odparł: - Przepraszam, czy to wywiad?. Kiedy z konta Anny Marii Żukowskiej padła odmowna odpowiedź, Zbigniew Boniek odpisał tylko krótkie "dziękuję", co zakończyło ich wymianę zdań.

- To kwestia odpowiedzialności za państwo, za przyszłe pokolenia. Chcę wiedzieć, jak premier i rząd podchodzą do tych inwestycji, bo pojawiają się sprzeczne informacje w przestrzeni publicznej. Liczę na merytoryczną dyskusję i wnioski. Skoro możemy się dogadać w sprawie pomocy Ukrainie, w sprawie zbrojeń, modernizacji armii, to myślę, że i w sprawie innych, strategicznych dla państwa inwestycji, jest przestrzeń do porozumienia - przyznał Andrzej Duda.