Porzuciła modeling dla siatkówki. Dziś jest gwiazdą reprezentacji Polski

"Miałam chwilowy epizod z tym związany, gdy miałam 15 lat. Byłam nawet w Paryżu i dołączyłam do fajnej agencji w Polsce, miałam też dołączyć do agencji w Paryżu. Jednak to był ten moment, gdy przechodziłam do Szczyrku i zdawałam sobie sprawę z tego, że nie będzie opcji, aby to połączyć, więc sobie odpuściłam. Ale około pół roku działałam i miałam nawet duże szanse, propozycje. (...) Teraz jestem już za wysoka na modelkę i nie wszystko mogę robić, jeśli o to chodzi. Ale też wiem, że tutaj, w tym siatkarskim świecie, nikt raczej nie byłby zadowolony, gdybym próbowała to połączyć" - wyznała w wywiadzie, który w 2023 roku opublikowany został na stronie "tauronliga.pl".