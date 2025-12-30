Porzucił sport dla polityki. Jego mama była legendą lekkiej atletyki
Dziś Andrzej Szewiński znany jest przede wszystkim jako doświadczony polityk i poseł na Sejm, jednak jego droga do życia publicznego wiodła przez sportowe parkiety. Mało kto pamięta, że zanim zajął się polityką, odnosił sukcesy w sporcie, miłością do którego zaraził się od matki - absolutnej legendy lekkoatletyki, Ireny Szewińskiej. Postawił jednak na inną dyscyplinę.
Andrzej Szewiński to postać, która dziś kojarzona jest przede wszystkim z działalnością polityczną. Z powodzeniem od lat odnajduje się na tej scenie, pełniąc ważne funkcje samorządowe i parlamentarne. Niewiele osób pamięta jednak, że zanim na dobre wkroczył do świata polityki, przez wiele lat odnosił sukcesy w sporcie i był związany z jedną z najbardziej utytułowanych dyscyplin zespołowych w Polsce.
Syn Ireny Szewińskiej też był sportowcem. Wybrał jednak inną dyscyplinę
Choć dziś znany jest przede wszystkim jako polityk, mało kto wie, że swego czasu Andrzej Szewiński odnosił sukcesy w sporcie, a miłością do niego zaraziła go matka. 55-latek jest bowiem synem legendarnej lekkoatletki Ireny Szewińskiej - siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej, wielokrotnej mistrzyni Europy i czterokrotnej triumfatorki plebiscytu "Przeglądu Sportowego".
Mimo tak silnych rodzinnych tradycji lekkoatletycznych nie poszedł on jednak w ślady matki. Zamiast bieżni wybrał parkiet i postanowił spróbować swoich sił w... siatkówce. Urodzony w 1970 roku w Warszawie Szewiński już jako nastolatek rozpoczął regularne treningi w młodzieżowym klubie MKS MDK Warszawa. Z czasem jego talent pozwolił mu trafić do AZS Częstochowa, z którym święcił największe sukcesy. Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, pięć razy sięgał po srebro i trzy razy po brązowy medal krajowych rozgrywek.
Jego kariera miała również wymiar międzynarodowy - grał we Włoszech, Izraelu oraz w renomowanych klubach tureckich, takich jak Besiktas i Galatasaray. W latach 1989-1993 rozegrał 58 spotkań w reprezentacji Polski. Karierę sportową zakończył w 2005 roku, a następnie przez dwa lata był prezesem AZS Częstochowa.
Po zakończeniu sportowej drogi Andrzej Szewiński obrał nowy kierunek. W 2006 roku rozpoczął działalność polityczną jako radny sejmiku województwa śląskiego, później dwukrotnie został senatorem, pełnił funkcję wiceprezydenta Częstochowy, a od 2019 roku jest posłem na Sejm. Do wyborów startował wówczas z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a cztery lata później z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. Choć jego nazwisko budzi sportowe skojarzenia, fakt pokrewieństwa z Ireną Szewińską często umyka jednak uwadze opinii publicznej.