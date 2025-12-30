Andrzej Szewiński to postać, która dziś kojarzona jest przede wszystkim z działalnością polityczną. Z powodzeniem od lat odnajduje się na tej scenie, pełniąc ważne funkcje samorządowe i parlamentarne. Niewiele osób pamięta jednak, że zanim na dobre wkroczył do świata polityki, przez wiele lat odnosił sukcesy w sporcie i był związany z jedną z najbardziej utytułowanych dyscyplin zespołowych w Polsce.

Developres Rzeszów - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Syn Ireny Szewińskiej też był sportowcem. Wybrał jednak inną dyscyplinę

Choć dziś znany jest przede wszystkim jako polityk, mało kto wie, że swego czasu Andrzej Szewiński odnosił sukcesy w sporcie, a miłością do niego zaraziła go matka. 55-latek jest bowiem synem legendarnej lekkoatletki Ireny Szewińskiej - siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej, wielokrotnej mistrzyni Europy i czterokrotnej triumfatorki plebiscytu "Przeglądu Sportowego".

Mimo tak silnych rodzinnych tradycji lekkoatletycznych nie poszedł on jednak w ślady matki. Zamiast bieżni wybrał parkiet i postanowił spróbować swoich sił w... siatkówce. Urodzony w 1970 roku w Warszawie Szewiński już jako nastolatek rozpoczął regularne treningi w młodzieżowym klubie MKS MDK Warszawa. Z czasem jego talent pozwolił mu trafić do AZS Częstochowa, z którym święcił największe sukcesy. Trzykrotnie zdobywał mistrzostwo Polski, pięć razy sięgał po srebro i trzy razy po brązowy medal krajowych rozgrywek.

Jego kariera miała również wymiar międzynarodowy - grał we Włoszech, Izraelu oraz w renomowanych klubach tureckich, takich jak Besiktas i Galatasaray. W latach 1989-1993 rozegrał 58 spotkań w reprezentacji Polski. Karierę sportową zakończył w 2005 roku, a następnie przez dwa lata był prezesem AZS Częstochowa.

Po zakończeniu sportowej drogi Andrzej Szewiński obrał nowy kierunek. W 2006 roku rozpoczął działalność polityczną jako radny sejmiku województwa śląskiego, później dwukrotnie został senatorem, pełnił funkcję wiceprezydenta Częstochowy, a od 2019 roku jest posłem na Sejm. Do wyborów startował wówczas z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a cztery lata później z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. Choć jego nazwisko budzi sportowe skojarzenia, fakt pokrewieństwa z Ireną Szewińską często umyka jednak uwadze opinii publicznej.

Andrzej Szewiński Mateusz Grochocki East News

Irena Szewińska AFP AFP

Andrzej Szewiński, Irena Szewińska JACEK DOMINSKI/REPORTER & Mateusz Jagielski/East News East News