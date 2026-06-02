Porzucił karierę. Oto nowy polski ksiądz. Co za słowa w kościele

Bartosz Sobczyk jest wychowankiem Stali Mielec. Zanim jednak dostał okazję debiutu w barwach pierwszej drużyny, ogrywał się jeszcze na wypożyczeniach w Czarnych Połaniec oraz Wisłoce Dębica, a także w rezerwach klubu z Podkarpacia.

W końcu latem 2019 roku doczekał się swojej szansy, stając się formalnie zawodnikiem wówczas pierwszoligowej i zmierzającej do Ekstraklasy Stali prowadzonej przez trenera Arutra Skowronka. Furory jednak nie zrobił. Ba, nie doczekał się nawet choćby jednego występu na ligowych boiskach. Wystąpił za to w jednym, wygranym 3:0 meczu Pucharu Polski z Olimpią Grudziądz.

Kontrakt Bartosza Sobczyka miał obowiązywać dwa lata, do 2021 roku. Miał, bowiem już po jednym sezonie zawodnik odszedł z klubu. Nie znalazł już nowego pracodawcy. Porzucił piłkarską karierę i wszedł na drogę kapłaństwa, czego owoce widzimy teraz.

Bartosz Sobczyk - były piłkarz został księdzem. Dołączył do "drużyny Pana Boga"

W minioną sobotę Bartosz Sobczyk wraz z 13 innymi diakonami przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie. Uroczystej liturgii przewodniczył miejscowy biskup Andrzej Jeż.

Już następnego dnia natomiast, zgodnie ze zwyczajem, nowo wyświęcony ksiądz odprawił Mszę prymicyjną, uroczyście rozpoczynając swoją posługę. Eucharystia, której przewodniczył Bartosz Sobczyk odbyła się w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu.

O prymicjach księdza Bartosza Sobczyka poinformował między innymi miejski profil Mielca w mediach społecznościowych, zaznaczając, że "był to wyjątkowy i wzruszający dzień dla księdza prymicjanta, jego rodziny, bliskich oraz całej wspólnoty".

Przytoczone zostały także wyjątkowe słowa, jakie padły w kościele. A wypowiedział je zastępca prezydenta miasta - Krzysztof Szostak.

Kiedyś grał ksiądz w jednej z najlepszych drużyn w kraju - FKS Stal Mielec. Dziś gra Ksiądz w najlepszej drużynie świata - Drużynie Pana Boga

Rozwiń





Norwegia - Szwecja. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport